Под Новосибирском два человека погибли в жутком ДТП с каршеринговым автомобилем

Posted 24 июля 2023, 01:23
Published 24 июля 2023, 01:23
Modified 24 июля 2023, 01:25
Updated 24 июля 2023, 01:25
В Новосибирской области произошло столкновение автомобилей, один из которых принадлежал каршерингу. Инцидент произошел на дороге, ведущей из села Криводановка.
По данным очевидцев, два человека погибли, а еще двое находятся в реанимации. Однако эта информация официально еще не подтверждена пресс-службой ГИБДД по региону.
Видеозапись показывает поврежденное авто каршеринга, перевернувшееся на обочине. На месте аварии работали спасатели, медики и полицейские.