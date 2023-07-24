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Posted 24 июля 2023, 01:23

Published 24 июля 2023, 01:23

Modified 24 июля 2023, 01:25

Updated 24 июля 2023, 01:25

Есть погибшие

Под Новосибирском два человека погибли в жутком ДТП с каршеринговым автомобилем

24 июля 2023, 01:23
Фото: 1MI. Есть погибшие
В результате ДТП с участием каршерингового автомобиля в Новосибирской области два человека погибли, ещё двое находятся в реанимации. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте.

В Новосибирской области произошло столкновение автомобилей, один из которых принадлежал каршерингу. Инцидент произошел на дороге, ведущей из села Криводановка.

По данным очевидцев, два человека погибли, а еще двое находятся в реанимации. Однако эта информация официально еще не подтверждена пресс-службой ГИБДД по региону.

Видеозапись показывает поврежденное авто каршеринга, перевернувшееся на обочине. На месте аварии работали спасатели, медики и полицейские.

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