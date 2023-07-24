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Полные багажники: новосибирцы после дождей собирают богатый урожай грибов летом 2023

24 июля 2023, 02:27
Фото: atas.info
Летом новосибирцы собирают грибы
Новосибирцы активно собирают грибы после дождей и возвращаются с полными багажниками урожая.

В Новосибирске благоприятные дождливые погодные условия способствовали росту грибов в лесах. Жители города не упустили возможность провести выходные активно и отправились на поиски грибов.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» люди делятся фотографиями своих уловов. Многие возвращаются домой с большим количеством грибов — и даже собирают полные багажники.

Грибы собраны в АкадемеГрибы собраны в Академе
Фото: Евгений Никифорцев / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023»

Особенно хороший урожай удалось собрать в Мошковском и Болотнинском районах, а также в лесах, расположенных по направлению на Ленинск-Кузнецкий. Также немалое количество грибов удалось найти жителям в районе Кольцово и за Новым Поселком, около ботанического сада.

Опубликованы фото необычных грибов, найденных в Новосибирской области летом 2023
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#Эмилия Губарева#Грибы#Леса#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
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