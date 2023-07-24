Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
В Новосибирске благоприятные дождливые погодные условия способствовали росту грибов в лесах. Жители города не упустили возможность провести выходные активно и отправились на поиски грибов.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» люди делятся фотографиями своих уловов. Многие возвращаются домой с большим количеством грибов — и даже собирают полные багажники.
Особенно хороший урожай удалось собрать в Мошковском и Болотнинском районах, а также в лесах, расположенных по направлению на Ленинск-Кузнецкий. Также немалое количество грибов удалось найти жителям в районе Кольцово и за Новым Поселком, около ботанического сада.