Особенно хороший урожай удалось собрать в Мошковском и Болотнинском районах, а также в лесах, расположенных по направлению на Ленинск-Кузнецкий. Также немалое количество грибов удалось найти жителям в районе Кольцово и за Новым Поселком, около ботанического сада.