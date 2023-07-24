Сбивший насмерть пятилетку замдиректора новосибирской ФМШ получил условный срок

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
«Дмитрию Кожемякину назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу Советского районного суда.
Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. В июле 2021 года Дмитрий Кожемякин насмерть сбил пятилетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью в районе улицы Терешковой. При этом ребенок двигался с высокой скоростью.
Следствие обвиняло бывшего заместителя директора физико-математической школы в преступной небрежности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Одновременно с этим автотехническая экспертиза показала, что ребенок попросту не сумел вовремя отреагировать на мальчика, который двигался на расстоянии четырнадцати метров от матери и буквально выскочил под колеса.
О прекращении уголовного дела просили и родители погибшего ребенка, которым Дмитрий Кожемякин принес извинения и материальную компенсацию.