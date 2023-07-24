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Сбивший насмерть пятилетку замдиректора новосибирской ФМШ получил условный срок

24 июля 2023, 09:20
Фото: pxhere.com
Ребенка не удалось спасти
В Новосибирске вынесли приговор в отношении экс-замдиректора ФМШ Дмитрия Кожемякина. Мужчина обвинялся в гибели пятилетнего мальчика под колесами автомобиля.

«Дмитрию Кожемякину назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу Советского районного суда.

Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. В июле 2021 года Дмитрий Кожемякин насмерть сбил пятилетнего мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью в районе улицы Терешковой. При этом ребенок двигался с высокой скоростью.

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Следствие обвиняло бывшего заместителя директора физико-математической школы в преступной небрежности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Одновременно с этим автотехническая экспертиза показала, что ребенок попросту не сумел вовремя отреагировать на мальчика, который двигался на расстоянии четырнадцати метров от матери и буквально выскочил под колеса.

О прекращении уголовного дела просили и родители погибшего ребенка, которым Дмитрий Кожемякин принес извинения и материальную компенсацию.

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