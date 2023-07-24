Сбивший насмерть пятилетку замдиректора новосибирской ФМШ получил условный срок

Следствие обвиняло бывшего заместителя директора физико-математической школы в преступной небрежности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Одновременно с этим автотехническая экспертиза показала, что ребенок попросту не сумел вовремя отреагировать на мальчика, который двигался на расстоянии четырнадцати метров от матери и буквально выскочил под колеса.