Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Летом-2023 туроператоры не отмечают массового падения интереса новосибирцев к отдыху в Крыму. Несмотря на атаки украинских беспилотников и повреждение Крымского моста, сибиряки продолжают ехать на полуостров в запланированный отпуск. Только в ночь на понедельник, 24 июла, по данным Министерства обороны России было пресечено 17 атак БПЛА на полуостров.
«Ничего экстраординарного, связанного с отказом туристов от поездок в Крым, мы сегодня не видим. Ситуация находится примерно на уровне прошлого года», — сообщила Atas.info исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.
По словам эксперта, в первую очередь на ослабление интереса новосибирцев к отдыху в Крыму повлияло закрытия прямого авиасообщения после начала СВО. Сегодня люди вынуждены либо лететь в Адлер, а оттуда наземным транспортом добираться до полуострова, либо ехать на автомобиле самостоятельно. Оба варианта достаточно утомительны, особенно для семей с детьми, которые и составляют основную массу отдыхающих в Крыму.
«Мы, конечно, предлагаем туристам разные варианты транспортных стыковок, но они все достаточно сложные. В результате многие, как альтернативу, выбирают курорты Краснодарского края», — говорит Светлана Фоменко.
В любом случае, подчеркивает Фоменко, ситуацию можно сравнивать только с прошлым годом. До начала активной фазы украинского кризиса летом из Новосибирска каждый день вылетало несколько рейсов на полуостров, и в Крыму отдыхало значительно больше людей, чем сейчас.
Люди, которые даже после атаки на Крымский мост продолжают ехать на собственных машинах или на арендованном транспорте по рекомендованному маршруту через Мариуполь, Мелитополь и Херсонскую область, буквально балансируют на лезвии ножа, считает новосибирский тревел-блогер Кирилл Полиенко.
«Логику примерно понять можно. Математически вероятность попасть в переделку не очень большая. По крайне мере пока. Но зачем вообще устраивать себе этот аттракцион и пытаться проскочить между Сциллой и Харибдой? Ладно, если не получилось в начале отпуска заехать на полуостров. А если окажется, что выехать обратно невозможно?», — задается вопросом опытный путешественник.
Как таковых готовых туров, включающих доставку, новосибирские турагентства не предлагают, так что в любом случае, туристу придется добираться самостоятельно. И в подавляющем большинстве случаев это будет наземный автотранспорт — билеты на железнодорожное сообщение практически все давно раскуплены до конца летнего сезона.
На начало августа новосибирские турфирмы предлагают разные варианты бронирования отелей и гостевых домов. Средняя начальная стоимость проживания пары в стандартном номере в Севастополе без питания начинается от 75 тысяч рублей за 10 ночей. В Евпатории двухместный стандарт на базе отдыха недалеко от пляжа на 10 ночей можно забронировать за 40 с небольшим тысяч рублей. В Ялте подобные предложения начинаются от 80 тысяч рублей, но мест осталось немного.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на туры в Крым в июле вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне начали расти и цены на размещение. В начале сезона глубоких бронирований практически не было, отельеры заманивали низкими ценами, а эксперты прогнозировали уменьшение турпотока в Крым на 25-30% по сравнению с прошлогодним. Теперь прогноз скорректирован — в АТОР острожно говорят о возможном падении на 15-20%. Эксперты считают, что к началу августа цены на проживание в крымских гостиницах, санаториях и гостевых домах достигнут прошлогодних значений, а некоторые объекты размещения туристов рискнут поднять ценовую планку еще выше.
По мнению представителей туристической отрасли, на резкий всплеск интереса к отдыху в Крыму повлияла плохая погода в Краснодарском крае и очень сильно подорожавший отдых в Турции, из-за чего многие россияне вынуждены менять планы на отпуск.