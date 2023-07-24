По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на туры в Крым в июле вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне начали расти и цены на размещение. В начале сезона глубоких бронирований практически не было, отельеры заманивали низкими ценами, а эксперты прогнозировали уменьшение турпотока в Крым на 25-30% по сравнению с прошлогодним. Теперь прогноз скорректирован — в АТОР острожно говорят о возможном падении на 15-20%. Эксперты считают, что к началу августа цены на проживание в крымских гостиницах, санаториях и гостевых домах достигнут прошлогодних значений, а некоторые объекты размещения туристов рискнут поднять ценовую планку еще выше.