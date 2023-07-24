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Туристы из Новосибирска не отказываются от Крыма после атак беспилотников

24 июля 2023, 09:14
Фото: Изображение от frimufilms на Freepik
Посещение Крыма заменило россиянам зарубежные морские курорты
Постоянные атаки беспилотников на военные объекты в Крыму и взрывы складов с боеприпасами не отпугивают новосибирских туристов от посещения полуострова

Летом-2023 туроператоры не отмечают массового падения интереса новосибирцев к отдыху в Крыму. Несмотря на атаки украинских беспилотников и повреждение Крымского моста, сибиряки продолжают ехать на полуостров в запланированный отпуск. Только в ночь на понедельник, 24 июла, по данным Министерства обороны России было пресечено 17 атак БПЛА на полуостров.

«Ничего экстраординарного, связанного с отказом туристов от поездок в Крым, мы сегодня не видим. Ситуация находится примерно на уровне прошлого года», — сообщила Atas.info исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

По словам эксперта, в первую очередь на ослабление интереса новосибирцев к отдыху в Крыму повлияло закрытия прямого авиасообщения после начала СВО. Сегодня люди вынуждены либо лететь в Адлер, а оттуда наземным транспортом добираться до полуострова, либо ехать на автомобиле самостоятельно. Оба варианта достаточно утомительны, особенно для семей с детьми, которые и составляют основную массу отдыхающих в Крыму.

«Мы, конечно, предлагаем туристам разные варианты транспортных стыковок, но они все достаточно сложные. В результате многие, как альтернативу, выбирают курорты Краснодарского края», — говорит Светлана Фоменко.

В любом случае, подчеркивает Фоменко, ситуацию можно сравнивать только с прошлым годом. До начала активной фазы украинского кризиса летом из Новосибирска каждый день вылетало несколько рейсов на полуостров, и в Крыму отдыхало значительно больше людей, чем сейчас.

Знаменитые крымские виды привлекают туристов, несмотря на близость боевых действийЗнаменитые крымские виды привлекают туристов, несмотря на близость боевых действий
Знаменитые крымские виды привлекают туристов, несмотря на близость боевых действий
Фото: Полина Симакова / atas.info

Люди, которые даже после атаки на Крымский мост продолжают ехать на собственных машинах или на арендованном транспорте по рекомендованному маршруту через Мариуполь, Мелитополь и Херсонскую область, буквально балансируют на лезвии ножа, считает новосибирский тревел-блогер Кирилл Полиенко.

«Логику примерно понять можно. Математически вероятность попасть в переделку не очень большая. По крайне мере пока. Но зачем вообще устраивать себе этот аттракцион и пытаться проскочить между Сциллой и Харибдой? Ладно, если не получилось в начале отпуска заехать на полуостров. А если окажется, что выехать обратно невозможно?», — задается вопросом опытный путешественник.

Как таковых готовых туров, включающих доставку, новосибирские турагентства не предлагают, так что в любом случае, туристу придется добираться самостоятельно. И в подавляющем большинстве случаев это будет наземный автотранспорт — билеты на железнодорожное сообщение практически все давно раскуплены до конца летнего сезона.

На начало августа новосибирские турфирмы предлагают разные варианты бронирования отелей и гостевых домов. Средняя начальная стоимость проживания пары в стандартном номере в Севастополе без питания начинается от 75 тысяч рублей за 10 ночей. В Евпатории двухместный стандарт на базе отдыха недалеко от пляжа на 10 ночей можно забронировать за 40 с небольшим тысяч рублей. В Ялте подобные предложения начинаются от 80 тысяч рублей, но мест осталось немного.

Отельеры в Крыму потирают руки: туристы поехали. Несколько месяцев назад прогнозы были пессимистичными. Отельеры в Крыму потирают руки: туристы поехали. Несколько месяцев назад прогнозы были пессимистичными.
Отельеры в Крыму потирают руки: туристы поехали. Несколько месяцев назад прогнозы были пессимистичными.
Фото: Полина Симакова / atas.info

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на туры в Крым в июле вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне начали расти и цены на размещение. В начале сезона глубоких бронирований практически не было, отельеры заманивали низкими ценами, а эксперты прогнозировали уменьшение турпотока в Крым на 25-30% по сравнению с прошлогодним. Теперь прогноз скорректирован — в АТОР острожно говорят о возможном падении на 15-20%. Эксперты считают, что к началу августа цены на проживание в крымских гостиницах, санаториях и гостевых домах достигнут прошлогодних значений, а некоторые объекты размещения туристов рискнут поднять ценовую планку еще выше.

По мнению представителей туристической отрасли, на резкий всплеск интереса к отдыху в Крыму повлияла плохая погода в Краснодарском крае и очень сильно подорожавший отдых в Турции, из-за чего многие россияне вынуждены менять планы на отпуск.

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#Туризм#Крым#Крымский мост#Черное море#Туристы#Общество#Новосибирск
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