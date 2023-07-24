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В Минтрансе назвали сроки ввода четвертого моста в Новосибирске

24 июля 2023, 09:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мост откроют для движения в 2024 году
Четвертый мост в Новосибирске через реку Обь будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года без переноса сроков строительства, об этом сообщает ТАСС.

В Минтрансе предоставили информацией о сроках завершения строительства четвертого моста в Новосибирске. По словам министра транспорта региона, Анатолия Костылевского, объект находится на стадии завершения на 85%. Строительство завершить планируется в 2023 году.

Однако сам мост будет введен в эксплуатацию только в первом квартале 2024 года после проверки Ростехнадзором и подготовки соответствующих документов.

Стоимость строительства моста составляет 44,6 миллиарда рублей. В конце прошлого года правительство РФ выделило дополнительные 7 миллиардов рублей для завершения строительства.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году
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#Эмилия Губарева#Четвертый мост#Строительство#Эксплуатация#Ростехнадзор#Документы#Город#Новосибирск
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