В Минтрансе назвали сроки ввода четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Минтрансе предоставили информацией о сроках завершения строительства четвертого моста в Новосибирске. По словам министра транспорта региона, Анатолия Костылевского, объект находится на стадии завершения на 85%. Строительство завершить планируется в 2023 году.
Однако сам мост будет введен в эксплуатацию только в первом квартале 2024 года после проверки Ростехнадзором и подготовки соответствующих документов.
Стоимость строительства моста составляет 44,6 миллиарда рублей. В конце прошлого года правительство РФ выделило дополнительные 7 миллиардов рублей для завершения строительства.