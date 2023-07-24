В Новосибирске на стене НГТУ нарисуют мурал с помощью дрона-художника

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
В Новосибирске на стене кампуса НГТУ планируется создание мурала с использованием специального дрона-художника. Это проектная и образовательная инициатива под названием «Архипелаг 2023».
Мурал будет выполнен по эскизу художника Миши Most и займет площадь от 300 до 400 квадратных метров.
Создание рисунка запланировано на период с 28 июля по 5 августа, а открытие мурала состоится 6 августа. Тема работы будет связана с проектом «Архипелаг-2023», пишет ТАСС.