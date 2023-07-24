В Новосибирске появились плакаты, призывающие мигрантов уехать: правда или фейк?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В Новосибирске якобы появились плакаты с просьбой к иностранцам уехать из России. Одну из таких листовок будто бы обнаружила местная журналистка Лариса Сокольникова на остановке общественного транспорта в Затулинском жилмассиве. В частности, об этом появилось сообщение в ВК-группе «Полезный Новосибирск». Новость подхватили почти все местные СМИ.
На плакате было написано: «Мигрант, хорошие новости — границы открыты! Ты можешь уехать домой и помочь экономике своей страны!». Под текстом изображены флаги Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других соседних государств.
Администрация Кировского района организовала выездную проверку в связи с сообщением, которое появилось в социальных сетях. В результате рейда листовки власти не нашли.
«После того, как в СМИ появились сообщения, что на Затулинском жилмассиве замечены листовки, направленные против мигрантов, специалисты из районной администрации провели специальный рейд, однако никаких подобных листовок не обнаружили», — сообщила «Атас-Инфо» Татьяна Клюкина, руководитель пресс-центра мэрии Новосибирска.