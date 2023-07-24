В Новосибирске появились плакаты, призывающие мигрантов уехать: правда или фейк?

В Новосибирске якобы появились плакаты с просьбой к иностранцам уехать из России. Одну из таких листовок будто бы обнаружила местная журналистка Лариса Сокольникова на остановке общественного транспорта в Затулинском жилмассиве. В частности, об этом появилось сообщение в ВК-группе «Полезный Новосибирск». Новость подхватили почти все местные СМИ.