В Новосибирской области 37-летнего мужчину укусила гадюка

Как сообщает VN.ru со ссылкой на редакцию газеты «Сельская правда», пострадавший сибиряк очень поздно обратился к врачам за медицинской помощью. В противном случае его бы удалось спасти. При каких обстоятельствах мужчина встретил змею, неизвестно.