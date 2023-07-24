В Новосибирской области 37-летнего мужчину укусила гадюка

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Как сообщает VN.ru со ссылкой на редакцию газеты «Сельская правда», пострадавший сибиряк очень поздно обратился к врачам за медицинской помощью. В противном случае его бы удалось спасти. При каких обстоятельствах мужчина встретил змею, неизвестно.
По словам координатора экологической общественности Доволенского района Илья Рахманина, сейчас змеи активизировались и их можно встретить даже возле собственной дачи. Поэтому сибирякам нужно смотреть себе под ноги.
«В период миграции змеи способны преодолевать большие расстояния и встретить их можно не только возле рек и болот. В Доволенскую ЦРБ за медицинской помощью уже обратились четыре человека», — заметил Илья Рахманин.
В случае встречи со змеей не нужно делать резких движений. Нужно дождаться, когда гадюка уползет, поскольку пресмыкающиеся нападают, когда чувствуют опасность.