Наиболее распространенным и эффективным методом для удаления мешков под глазами после 30 лет является процедура биорепарации. Она представляет собой введение в подкожные слои специального геля — биорепаранта, который оказывает комплексное действие. С его помощью устраняются мешки под глазами, выравнивается кожа — становится более упругой и эластичной, благодаря чему разглаживаются мимические и возрастные морщины. Препарат необходимо вводить не менее 4 раз для достижения желаемого результата, однако эффект виден уже после первой процедуры.