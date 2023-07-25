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Мешки под глазами — как убрать, если не помогают патчи и ботокс

25 июля 2023, 03:48
Фото: KamranAydinov / Freepik
Не надо стесняться мешков под глазами - проблема решаема
Одна из распространенных проблем во внешности как у женщин, так и у мужчин — мешки и темные круги под глазами. Она появляется по ряду причин: генетическая предрасположенность, стресс, недосып, употребление алкоголя, курение. Рассказываем, как убрать мешки под глазами, когда не помогает ботокс и патч

Биорепарация после 30 лет

Наиболее распространенным и эффективным методом для удаления мешков под глазами после 30 лет является процедура биорепарации. Она представляет собой введение в подкожные слои специального геля — биорепаранта, который оказывает комплексное действие. С его помощью устраняются мешки под глазами, выравнивается кожа — становится более упругой и эластичной, благодаря чему разглаживаются мимические и возрастные морщины. Препарат необходимо вводить не менее 4 раз для достижения желаемого результата, однако эффект виден уже после первой процедуры.

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Контурная пластика филлерами после 40 лет

Удалить мешки под глазами после 40 лет сложнее, но это возможно. Косметологи рекомендуют контурную пластику филлерами, которые добавляют объем участкам, где их не хватает. При проведении данной процедуры под кожу с помощью канюли вводятся филлеры, заполняющие провалы над скоплением жировой ткани. В результате эффект виден почти сразу.

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Лазерные технологии и блефаропластика после 50 лет

С возрастом косметические проблемы у женщин и мужчин усугубляются, поэтому бороться с ними приходится более радикальными методами. Чтобы в этом возрасте убрать мешки под глазами рекомендуется процедура с использованием лазера. Лазерные технологии помогают устранять также синие круги под глазами, в результате чего взгляд становится более молодым и открытым. Фракционное лазерное омоложение проводится с помощью аппарата, который рассеивает лазерный луч на большое количество микролучей, воздействующих на участки кожи. Преимущество данного метода — безопасность и безболезненность, а также отсутствие периода реабилитации.

Блефаропластика — один из самых эффективных способов устранения мешков под глазами после 50 лет. Это хирургическая процедура, представляющая собой иссечение и удаление лишних тканей. Проводится должна строго в условиях клиники, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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