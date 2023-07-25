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На чем можно добраться до авиашоу-2023 в Мочище из Новосибирска

25 июля 2023, 01:32
Фото: Пресс-служба Министерства спорта Новосибирской области
На авиашоу под Новосибирском собирается до 100 тысяч зрителей

Из Новосибирска пустят дополнительные электрички на авиашоу в Мочище 30 июля 2023

В день авиашоу в Новосибирске до станции Мочище будут запущены дополнительные электрички, которые будут ходить каждые 10-13 минут, сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород».

В день авиашоу на аэродроме Мочище зрители смогут воспользоваться дополнительными электричками, которые будут курсировать с увеличенной частотой каждые 10-13 минут. Полный маршрут до станции Мочище займет около половины часа.

Фестиваль «Виват, Россия!» начнется в 9 утра и продлится до 3 часов дня в воскресенье, 30 июля. Как обычно, это мероприятие привлекает множество зрителей, поэтому будет запущено 32 дополнительных поезда в этот день. Они отправятся как из Новосибирска, так и из других районов, чтобы доставить людей к месту проведения авиашоу. Всего будет добавлено 15 поездов на пути туда и 17 на обратном пути.

Билет на электричку стоит 40 рублей, и поезда будут останавливаться на всех станциях. Также предусмотрены транзитные рейсы из различных городов и станций, включая Коченево, Черепаново, Бердск, Сокур и Курундуса. Некоторые электрички будут беспересадочными, а некоторые потребуют пересадки на станции Новосибирск-Главный, с перерывом от 2 до 17 минут для пассажиров.

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