Фестиваль «Виват, Россия!» начнется в 9 утра и продлится до 3 часов дня в воскресенье, 30 июля. Как обычно, это мероприятие привлекает множество зрителей, поэтому будет запущено 32 дополнительных поезда в этот день. Они отправятся как из Новосибирска, так и из других районов, чтобы доставить людей к месту проведения авиашоу. Всего будет добавлено 15 поездов на пути туда и 17 на обратном пути.