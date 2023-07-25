Новосибирским инвалидам установили шесть ступенькоходов в метро

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«Повышаем доступность нашего метро для маломобильных граждан. Метрополитен приобрел шесть модернизированных гусеничных лестничных подьемников — ступенькоходов — для всех видов колясок», — написал в Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.
Ступенькоходами можно воспользоваться на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива».
Стоит напомнить, что строители станции «Спортивная» задолжали Новосибирскому метрополитену свыше 200 миллионов рублей. На данный момент объект так и не введен в эксплуатацию.