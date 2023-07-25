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Новосибирским инвалидам установили шесть ступенькоходов в метро

25 июля 2023, 13:20
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
В новосибирском метро установили подъемники
В Новосибирском метро установили подъемники для инвалидных колясок. Они появились на шести станциях городского метрополитена.
«Повышаем доступность нашего метро для маломобильных граждан. Метрополитен приобрел шесть модернизированных гусеничных лестничных подьемников — ступенькоходов — для всех видов колясок», — написал в Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.

Ступенькоходами можно воспользоваться на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива».

Стоит напомнить, что строители станции «Спортивная» задолжали Новосибирскому метрополитену свыше 200 миллионов рублей. На данный момент объект так и не введен в эксплуатацию.

В Новосибирске метрополитену задолжали 200 млн рублей строители станции «Спортивная»
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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Город#Александр Ляхов#Мэр#Мэрия Новосибирска#Новосибирское метро#Инвалиды
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