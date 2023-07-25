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«Серо и пресно»: честные отзывы туристов о посещении Новосибирска

25 июля 2023, 06:34
Фото: atas.info
Гостей города расстраивает грязь, климат и плохой транспорт
Гостям города не нравится климат, пробки, архитектура, но они с удовольствием ходят в ТРЦ, зоопарк и аквапарк

Туристы из разных регионов оставляют в интернете отзывы о посещении Новосибирска, и в них присутствует много негатива. Горожане привыкли считать, что они живут в столице Сибири, мегаполисе науки и технологий, где развита культура и образование. Но гости зачастую видят Новосибирск совсем другим.

Серость — это слово очень часто встречается в рассказах о посещении города. «Серость, грязь, разбитость, мошка!!! Это самый жирный минус!», — так описывает свои эмоции от поездки в Новосибирск с семьей туристка из Красноярска.

«Раньше мне думалось, что Новосибирск больше, лучше, есть аквапарк, хваленый зоопарк, планетарий… Но на деле совсем иначе, разбитые дороги, едешь, как на тракторе, город запущен. В городе без машины делать нечего, всё очень далеко, часто приходится ездить с двумя, или даже тремя пересадками. Ещё хотелось бы отметить, что в Новосибирске заедает мошка, прямо выйти невозможно. Мы вышли вечером во двор, и убежали, так и не погуляв. Цель нашей поездки была посмотреть город, с целью ПМЖ, но однозначно нет. Красноярск намного ухоженнее, только аквапарк не такой большой и классный, и планетария нет»

Кстати, семье из Красноярска не понравился и новосибирский зоопарк, мол, гулять неудобно, клетки стоят хаотично, воняет, а животные неухоженные. И это очень редкий случай негативного отзыва о зоосаде. В сети сотни восторженных отзывов о посещении зоопарка в Новосибирске, и это место, судя по всему — лидер по популярности у туристов, из разряда must have.

Власти Новосибирска любят называть город "динамично развивающимся мегаполисом"Власти Новосибирска любят называть город "динамично развивающимся мегаполисом"
Власти Новосибирска любят называть город "динамично развивающимся мегаполисом"
Фото: atas.info

«Достопримечательностей не так много, но посмотреть есть на что. Знаменитый зоопарк с белыми медведями и тиграми, который невозможно обойти за пару часов. Или площадь Ленина, на которой красуются часовня Николая Чудотворца. Можно съездить в Академгородок в музей старых поездов, вагонов и машин. Можно сходить в цирк, где масса представлений или прогуляться по набережной», — описывает поездку турист из Симферополя.

Но до всех достопримечательных мест нужно на чем-то добираться. И вот система общественного транспорта — одна из самых критикуемых туристами областей городского хозяйства.

«Общественный транспорт — ржавые грязные корыта, ездящие очень медленно. Ах, да, еще и пробки, постоянные, в любое время года и суток», — негодует житель Москвы, который вынужден часто летать в Новосибирск в командировки. Кроме того, он жалуется на пыль и грязь весной и летом и разбитые дороги и тротуары.

«Транспорт — убогий. Старые, списанные в Москве трамваи и любезно подаренные горожанам. Троллейбусы аналогичного состояния. Автобусы еще выручают. В отдаленные районы не направляют муниципальный транспорт. Только коммерческие маршруты. Цены высокие как на продукты питания, так и на жилье. Отдых в городе не интересен. Все серо и пресно», — выносит вердикт местный житель. Да, как ни странно, но новосибирцы тоже пишут отзывы на свой город на туристических порталах. Вероятно, из серии «наболело, не могу молчать».

С общественным транспортом действительно, дело обстоят не оченьС общественным транспортом действительно, дело обстоят не очень
С общественным транспортом действительно, дело обстоят не очень
Фото: atas.info

Житель Томска сообщает, что бывал в Новосибирске более 10 раз и не может припомнить ничего интересного и запоминающегося:

«В нем нету яркого стиля, дизайна. Большая проблема с общественным транспортом (деградация троллейбусов, большое количество маршруток). Метро давно не решает эти проблемы, так как его сеть довольная узка и не развивается. Да и сам подвижной состав отставляет желать лучшего»

А вот семья из Иркутска называет Новосибирск «одним из городов, которые стоит посетить». Гости остались в восторге от аквапарка, зоопарка, дельфинария и шопинга:

«Город очень красивый, интересные здания, добрые люди, дешевое жилье для съема, есть метро. Метро — это особенная любовь. Единственное, к чему было сложно привыкнуть — это к погоде. В дождь очень душно, в теплый климат дует ветер и прохладно при том, что жарит солнце».
Зима в Новосибирске бывает очень суровойЗима в Новосибирске бывает очень суровой
Зима в Новосибирске бывает очень суровой
Фото: atas.info

Между тем, москвич, который вынужден переехать в Новосибирск из-за работы, говорит, что это худший город, в котором он когда-нибудь был:

«Новосибирск это город вечных пробок и снега, который зимой практически не убирают. Климат по мне так отвратительный, летом мошка и ветер, зимой горы снега, пробки и ветер, он практически всегда в Новосибирске. Ветра нет когда на улице -30 и ниже, наверное. Лета практически нет, а что-то подобие его»

«Если вы захотели переехать, но ещё не определились, то этот город весьма хорош, чтобы в нем жить», — парирует туристка из Геленджика.

«Торговая промышленность набирает обороты с каждым годом. Активно строятся жилые дома, расширяются районы. В город съезжаются очень активно молодые специалисты разных профессий и лучшие в своей профессиональной деятельности», — так девушка описывает преимущества Новосибирска.

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#Путешествия#Отзывы#Туристы#Общество#Новосибирск
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