«Достопримечательностей не так много, но посмотреть есть на что. Знаменитый зоопарк с белыми медведями и тиграми, который невозможно обойти за пару часов. Или площадь Ленина, на которой красуются часовня Николая Чудотворца. Можно съездить в Академгородок в музей старых поездов, вагонов и машин. Можно сходить в цирк, где масса представлений или прогуляться по набережной», — описывает поездку турист из Симферополя.