Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Туристы из разных регионов оставляют в интернете отзывы о посещении Новосибирска, и в них присутствует много негатива. Горожане привыкли считать, что они живут в столице Сибири, мегаполисе науки и технологий, где развита культура и образование. Но гости зачастую видят Новосибирск совсем другим.
Серость — это слово очень часто встречается в рассказах о посещении города. «Серость, грязь, разбитость, мошка!!! Это самый жирный минус!», — так описывает свои эмоции от поездки в Новосибирск с семьей туристка из Красноярска.
«Раньше мне думалось, что Новосибирск больше, лучше, есть аквапарк, хваленый зоопарк, планетарий… Но на деле совсем иначе, разбитые дороги, едешь, как на тракторе, город запущен. В городе без машины делать нечего, всё очень далеко, часто приходится ездить с двумя, или даже тремя пересадками. Ещё хотелось бы отметить, что в Новосибирске заедает мошка, прямо выйти невозможно. Мы вышли вечером во двор, и убежали, так и не погуляв. Цель нашей поездки была посмотреть город, с целью ПМЖ, но однозначно нет. Красноярск намного ухоженнее, только аквапарк не такой большой и классный, и планетария нет»
Кстати, семье из Красноярска не понравился и новосибирский зоопарк, мол, гулять неудобно, клетки стоят хаотично, воняет, а животные неухоженные. И это очень редкий случай негативного отзыва о зоосаде. В сети сотни восторженных отзывов о посещении зоопарка в Новосибирске, и это место, судя по всему — лидер по популярности у туристов, из разряда must have.
«Достопримечательностей не так много, но посмотреть есть на что. Знаменитый зоопарк с белыми медведями и тиграми, который невозможно обойти за пару часов. Или площадь Ленина, на которой красуются часовня Николая Чудотворца. Можно съездить в Академгородок в музей старых поездов, вагонов и машин. Можно сходить в цирк, где масса представлений или прогуляться по набережной», — описывает поездку турист из Симферополя.
Но до всех достопримечательных мест нужно на чем-то добираться. И вот система общественного транспорта — одна из самых критикуемых туристами областей городского хозяйства.
«Общественный транспорт — ржавые грязные корыта, ездящие очень медленно. Ах, да, еще и пробки, постоянные, в любое время года и суток», — негодует житель Москвы, который вынужден часто летать в Новосибирск в командировки. Кроме того, он жалуется на пыль и грязь весной и летом и разбитые дороги и тротуары.
«Транспорт — убогий. Старые, списанные в Москве трамваи и любезно подаренные горожанам. Троллейбусы аналогичного состояния. Автобусы еще выручают. В отдаленные районы не направляют муниципальный транспорт. Только коммерческие маршруты. Цены высокие как на продукты питания, так и на жилье. Отдых в городе не интересен. Все серо и пресно», — выносит вердикт местный житель. Да, как ни странно, но новосибирцы тоже пишут отзывы на свой город на туристических порталах. Вероятно, из серии «наболело, не могу молчать».
Житель Томска сообщает, что бывал в Новосибирске более 10 раз и не может припомнить ничего интересного и запоминающегося:
«В нем нету яркого стиля, дизайна. Большая проблема с общественным транспортом (деградация троллейбусов, большое количество маршруток). Метро давно не решает эти проблемы, так как его сеть довольная узка и не развивается. Да и сам подвижной состав отставляет желать лучшего»
А вот семья из Иркутска называет Новосибирск «одним из городов, которые стоит посетить». Гости остались в восторге от аквапарка, зоопарка, дельфинария и шопинга:
«Город очень красивый, интересные здания, добрые люди, дешевое жилье для съема, есть метро. Метро — это особенная любовь. Единственное, к чему было сложно привыкнуть — это к погоде. В дождь очень душно, в теплый климат дует ветер и прохладно при том, что жарит солнце».
Между тем, москвич, который вынужден переехать в Новосибирск из-за работы, говорит, что это худший город, в котором он когда-нибудь был:
«Новосибирск это город вечных пробок и снега, который зимой практически не убирают. Климат по мне так отвратительный, летом мошка и ветер, зимой горы снега, пробки и ветер, он практически всегда в Новосибирске. Ветра нет когда на улице -30 и ниже, наверное. Лета практически нет, а что-то подобие его»
«Если вы захотели переехать, но ещё не определились, то этот город весьма хорош, чтобы в нем жить», — парирует туристка из Геленджика.
«Торговая промышленность набирает обороты с каждым годом. Активно строятся жилые дома, расширяются районы. В город съезжаются очень активно молодые специалисты разных профессий и лучшие в своей профессиональной деятельности», — так девушка описывает преимущества Новосибирска.