Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска

Также в распоряжении Суровикина имелись две квартиры (288,4 — площадь одной и 107,5 — другой). Жена задекларировала квартиру в 82,7 квадрата. Кроме того, она владела несколькими земельными участками и долей в семейном доме в 685 квадратных метров. Почти во все эти объекты прописаны генеральские дети — у него их четверо.