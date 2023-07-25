Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Суровикин внес большой вклад в спецоперацию на Украине. В июне прошлого года генерал возглавлял Южную группировку российских войск, а последнем назначением было — замкомандующего Объединённой группировкой войск. Не удивительно, что внезапное исчезновение такого крупного военачальника всех привело в замешательство.
Пока новостей о генерале нет, мы вспомним, сколько он зарабатывал. Свежие данные о доходах и имуществе семьи Суровикина засекречены, кроме декларации за 2019 год.
Известно, что в те годы новосибирский генерал зарабатывал свыше 30 млн рублей, а его супруга около 20 млн рублей. Она несколько лет занимается бизнесом в сфере переработки леса и бьюти-услуг.
Также в распоряжении Суровикина имелись две квартиры (288,4 — площадь одной и 107,5 — другой). Жена задекларировала квартиру в 82,7 квадрата. Кроме того, она владела несколькими земельными участками и долей в семейном доме в 685 квадратных метров. Почти во все эти объекты прописаны генеральские дети — у него их четверо.