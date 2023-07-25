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Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска

25 июля 2023, 06:56
Фото: Википедия/1MI
Раскрыты доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
Генерал Сергей Суровикин из Новосибирска бесследно пропал после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Даже ходили слухи о том, что военнослужащий находится под стражей, но его семья их опровергла.

Суровикин внес большой вклад в спецоперацию на Украине. В июне прошлого года генерал возглавлял Южную группировку российских войск, а последнем назначением было — замкомандующего Объединённой группировкой войск. Не удивительно, что внезапное исчезновение такого крупного военачальника всех привело в замешательство.

Пока новостей о генерале нет, мы вспомним, сколько он зарабатывал. Свежие данные о доходах и имуществе семьи Суровикина засекречены, кроме декларации за 2019 год.

Известно, что в те годы новосибирский генерал зарабатывал свыше 30 млн рублей, а его супруга около 20 млн рублей. Она несколько лет занимается бизнесом в сфере переработки леса и бьюти-услуг.

Также в распоряжении Суровикина имелись две квартиры (288,4 — площадь одной и 107,5 — другой). Жена задекларировала квартиру в 82,7 квадрата. Кроме того, она владела несколькими земельными участками и долей в семейном доме в 685 квадратных метров. Почти во все эти объекты прописаны генеральские дети — у него их четверо.

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#Алина Шефер#Генерал#Сергей Суровикин#Доходы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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