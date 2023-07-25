В Новосибирске бригада электропоезда ответит за ампутацию ноги пассажирке

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
«24 июля 2023 года в Ленинский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Пермякова Вадима и Федькина Сергея в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила)», — указано на сайте Ленинского районного суда.
Трагедия произошла в декабре прошлого года. При посадке на платформе «Новосибирск-Западный» женщине при подъеме по ступеням зажало сумку. При этом сибирячке одновременно зажало руку, поэтому она была вынуждена бежать восемь метров, пока не упала.
В результате пассажирка оказалась между платформой и колесами поезда, из-за чего серьезно пострадала нога. В больнице конечность пришлось ампутировать.
Дата судебного заседания пока неизвестна. Нерадивым железнодорожникам грозит до двух лет лишения свободы.