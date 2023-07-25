В Новосибирске бригада электропоезда ответит за ампутацию ноги пассажирке

Трагедия произошла в декабре прошлого года. При посадке на платформе «Новосибирск-Западный» женщине при подъеме по ступеням зажало сумку. При этом сибирячке одновременно зажало руку, поэтому она была вынуждена бежать восемь метров, пока не упала.