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В Новосибирске из-за слабого рубля подорожали лимоны и апельсины

25 июля 2023, 08:46
Фото: 1MI
В Новосибирской области подорожали апельсины
В Новосибирской области подорожали фрукты и цитрусовые. Это связано с импортным происхождением продуктов.
«В годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки. Также подорожали лимоны и апельсины», — цитирует VN.ru начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича.
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Поскольку фрукты и цитрусовые преимущественно поступают в Россию из-за рубежа, на их подорожание повлияло ослабление национальной валюты.

Одновременно с этим из-за сокращения количества сахара на мировом рынке цена «сладкого яда» тоже начала расти. На российском рынке происходит корректировка цен, поэтому снижение стоимости сахара немного замедлилось. Дальнейшее подорожание или удешевление сахара будет зависеть от мирового предложения на продукт.

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#Экономика#Александр Ляхов#Цены#Продукты#Фрукты#Новосибирск
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