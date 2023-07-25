В Новосибирске из-за слабого рубля подорожали лимоны и апельсины

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
«В годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки. Также подорожали лимоны и апельсины», — цитирует VN.ru начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича.
Поскольку фрукты и цитрусовые преимущественно поступают в Россию из-за рубежа, на их подорожание повлияло ослабление национальной валюты.
Одновременно с этим из-за сокращения количества сахара на мировом рынке цена «сладкого яда» тоже начала расти. На российском рынке происходит корректировка цен, поэтому снижение стоимости сахара немного замедлилось. Дальнейшее подорожание или удешевление сахара будет зависеть от мирового предложения на продукт.