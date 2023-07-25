В Новосибирске из-за слабого рубля подорожали лимоны и апельсины

Одновременно с этим из-за сокращения количества сахара на мировом рынке цена «сладкого яда» тоже начала расти. На российском рынке происходит корректировка цен, поэтому снижение стоимости сахара немного замедлилось. Дальнейшее подорожание или удешевление сахара будет зависеть от мирового предложения на продукт.