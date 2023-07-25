В Новосибирске осудят бывших гендиректоров завода «Тяжстанкогидропресс»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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«В Кировский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывших генеральных директоров ПАО „Тяжстанкогидропресс“ Арановского В.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и Степакина Н.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196; ч. 4 ст. 160; ч. 4 ст. 159 (4 эпизода); п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ», — указано в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас Виктору Арановскому запрещены определенные действия на период судебного процесса, Николай Степакин находится под домашним арестом. Предварительное судебное заседание назначено на 2 августа.
Виктор Арановский и Николай Степакин обвиняются в легализации незаконных средств, мошенничестве, преднамеренном банкротстве завода и присвоении казенных средств. По версии обвинения, новосибирцы, пользуясь служебным положением, присвоили имущество «Тяжстанкогидропресс» на сумму более 200 миллионов рублей, а потом объявили о банкротстве ООО «СМЦ „Стиллайн“, чтобы скрыть преступную схему.
С 2016 по 2020 год обвиняемые без ведома акционеров и членов совета директоров организовали заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. Кроме того, Николай Степакин мог продать собственной компании имущество и оборудование по заниженной стоимости на 30 миллионов рублей. Также сибиряк не брезговал ремонтировать на заводе имущество своих фирм.
В случае, если вина новосибирцев будет доказана, им грозит свыше двадцати лет лишения свободы.