В Новосибирске осудят бывших гендиректоров завода «Тяжстанкогидропресс»

С 2016 по 2020 год обвиняемые без ведома акционеров и членов совета директоров организовали заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. Кроме того, Николай Степакин мог продать собственной компании имущество и оборудование по заниженной стоимости на 30 миллионов рублей. Также сибиряк не брезговал ремонтировать на заводе имущество своих фирм.