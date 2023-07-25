В Новосибирске пивоваров оштрафовали за загрязнение воздуха

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
«В Новосибирске прокуратурой Кировского района с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области проведена проверка исполнения природоохранного законодательства организациями группы компаний, осуществляющих деятельность по производству пива и солода на объекте негативного воздействия на окружающую среду, расположенного на улице Петухова», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В ходе проверки выяснилось, что на предприятии отсутствовал какой-либо экологический контроль за выбросом вредных веществ в атмосферу, а эксплуатация оборудования осуществлялась с нарушениями. Кроме того, пивовары не утруждали себя паспортизацией на отходы, а на производстве нашли неучтенный мусор.
В связи с выявленными нарушениями прокурор внес руководителям компании представления, после чего пивовары разработали план мероприятий по их устранению. На производстве будет осуществляться контроль за оборудованием и разработают экологическую документацию. Тем не менее, из-за несоблюдения законодательства руководство оштрафовали на 70 тысяч рублей.