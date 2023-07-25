В Новосибирске пивоваров оштрафовали за загрязнение воздуха

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес руководителям компании представления, после чего пивовары разработали план мероприятий по их устранению. На производстве будет осуществляться контроль за оборудованием и разработают экологическую документацию. Тем не менее, из-за несоблюдения законодательства руководство оштрафовали на 70 тысяч рублей.