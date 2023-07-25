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В новосибирском Академгородке отремонтируют разбитый тротуар за 3,3 млн рублей

25 июля 2023, 02:21
Фото: 1MI
Ремонт начнут летом
Ремонт тротуара планируется на проспекте Академика Лаврентьева за 3,3 миллиона рублей; поиск подрядчика уже начался — об этом свидетельствует информация с сайта госзакупок.

Проспект Академика Лаврентьева в новосибирском Академгородке скоро получит обновленный тротуар. Управление дорожного строительства города ищет исполнителя работ, которые будут выполнены в рамках проекта.

Информация о предстоящих торгах опубликована на сайте госзакупок. Максимальная стоимость ремонта составляет 3,3 миллиона рублей. Подрядчик будет заниматься сносом старого покрытия, созданием нового основания, укладкой тротуарной плитки, установкой бортовых камней и восстановлением поверхности.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа. Ремонт тротуара должен быть завершен к 29 сентября.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Тротуар#Ремонт#Госзакупки#Транспорт#Новосибирск#Академгородок
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