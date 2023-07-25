В новосибирском Академгородке отремонтируют разбитый тротуар за 3,3 млн рублей

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Проспект Академика Лаврентьева в новосибирском Академгородке скоро получит обновленный тротуар. Управление дорожного строительства города ищет исполнителя работ, которые будут выполнены в рамках проекта.
Информация о предстоящих торгах опубликована на сайте госзакупок. Максимальная стоимость ремонта составляет 3,3 миллиона рублей. Подрядчик будет заниматься сносом старого покрытия, созданием нового основания, укладкой тротуарной плитки, установкой бортовых камней и восстановлением поверхности.
Заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа. Ремонт тротуара должен быть завершен к 29 сентября.