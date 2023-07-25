Варварская вырубка деревьев в новосибирском парке Берёзовая роща: фейк или правда?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Жители Дзержинского района выразили в Telegram-канале «Царьград Новосибирск» свою тревогу по поводу фактического сноса парка «Березовая роща». Они отмечают, что процесс сноса происходит варварски. Активисты подчеркивают, что за последние три года было вырублено около 790 деревьев и планируется снести ещё 200.
— К сожалению, они умирают. Когда мы зашли на обследование, мы это обнаружили, и для безопасности местных жителей нам надо очищать парк от этих больных деревьев, они — аварийные.
Что касается долгой вырубки, которая длится уже несколько лет, то это сделано целенаправленно: «Мы понимаем, что если всё одновременно сделаем, то местным жителям будет тяжело, поэтому мы стараемся растянуть. Но с другой стороны, надо также понимать, что это безопасность людей, которые гуляют по Берёзовой роще».