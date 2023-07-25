Варварская вырубка деревьев в новосибирском парке Берёзовая роща: фейк или правда?

Что касается долгой вырубки, которая длится уже несколько лет, то это сделано целенаправленно: «Мы понимаем, что если всё одновременно сделаем, то местным жителям будет тяжело, поэтому мы стараемся растянуть. Но с другой стороны, надо также понимать, что это безопасность людей, которые гуляют по Берёзовой роще».