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Варварская вырубка деревьев в новосибирском парке Берёзовая роща: фейк или правда?

25 июля 2023, 09:40
Фото: atas.info
Деревья сносят аварийные
В Новосибирске вырубают деревья в парке «Березовая роща», что очень беспокоит местных жителей. Наше издание проверило эту информацию.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Жители Дзержинского района выразили в Telegram-канале «Царьград Новосибирск» свою тревогу по поводу фактического сноса парка «Березовая роща». Они отмечают, что процесс сноса происходит варварски. Активисты подчеркивают, что за последние три года было вырублено около 790 деревьев и планируется снести ещё 200.

Березовая рощаБерезовая роща
Березовая роща
Фото: atas.info

В мэрии успокоили новосибирцев и объяснили, что никто не допустит сноса или исчезновения парка. Как удалось узнать изданию «Сиб.фм», в парке вырубают только аварийные деревья, которым уже 100 лет. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— К сожалению, они умирают. Когда мы зашли на обследование, мы это обнаружили, и для безопасности местных жителей нам надо очищать парк от этих больных деревьев, они — аварийные.

Что касается долгой вырубки, которая длится уже несколько лет, то это сделано целенаправленно: «Мы понимаем, что если всё одновременно сделаем, то местным жителям будет тяжело, поэтому мы стараемся растянуть. Но с другой стороны, надо также понимать, что это безопасность людей, которые гуляют по Берёзовой роще».

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#Новосибирск#Общество#Город#Экология#Парк#Дерево#Деревья#Вырубка#Незаконная вырубка#Эмилия Губарева
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