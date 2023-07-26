Андрей Воробьев отчитался о готовности нового тренировочного комплекса в Люберцах

Глава региона успел поговорить со студентами академии. Те, в свою очередь, рассказали, что прежде должны были тренироваться в разных спортивных центрах, в том числе в городе Лыткарино. Для этого они были вынуждены рано вставать, что нередко становилось причиной срыва тренировочных графиков. Теперь все необходимое для эффективных занятий представлено в одном здании.