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Андрей Воробьев отчитался о готовности нового тренировочного комплекса в Люберцах

26 июля 2023, 06:59
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Дмитрий Белицкий
Новое здание учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) осенью планируют открыть для посещений в Люберцах. Вчера губернатор Андрей Воробьев совместно с министром спорта РФ Олегом Матыциным проконтролировал готовность здания.

«Это уникальное высшее учебное заведение. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации», — подчеркнул Андрей Воробьев. Он также указал, что центр предоставит свои помещения для занятий тренеров и преподавателей из 50 регионов России, а также для детей, живущих в Люберцах. Об этом информирует mosregtoday.

На территории нового спортивного комплекса имеются несколько бассейнов, крытый каток, залы для хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры и научные лаборатории с процедурными кабинетами. Для занятий также доступен особый тренажер с инфракрасным излучением.

Возведение комплекса началось в 2020 году в качестве одного из направлений федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Теперь на территории комплекса посетители смогут заниматься плаванием, водным поло, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием и другими видами спорта. Мощности центра, благодаря его простой и понятной навигации, широким дверным проемам, информационным табличкам, продублированным на шрифте Брайля, доступны для комфортного использования людьми с ограниченными возможностями.

Губернатор Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели помещения для спортивных занятий, побеседовали со студентами и преподавателями академии.

Помимо трех тысяч студентов, в академии смогут тренироваться сборные команды РФ. Таким образом, будущие тренеры смогут участвовать в тренировках лучших спортсменов страны.

«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли», — напомнил Олег Матыцин. Министр спорта также предположил, что формирование современной инфраструктуры обеспечивает доступ к активным занятиям спортом для большего числа абитуриентов и, главное, для жителей Московской области.

Глава региона успел поговорить со студентами академии. Те, в свою очередь, рассказали, что прежде должны были тренироваться в разных спортивных центрах, в том числе в городе Лыткарино. Для этого они были вынуждены рано вставать, что нередко становилось причиной срыва тренировочных графиков. Теперь все необходимое для эффективных занятий представлено в одном здании.

В 2021 году Московская государственная академия физической культуры отпраздновала свое 90-летие. За эти годы в ее стенах воспитали 28 тысяч тренеров и спортсменов. 900 выпускников академии приобрели статус мастера спорта международного класса, являются победителями и призёрами мировых соревнований, 137 человек стали заслуженными тренерами.

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