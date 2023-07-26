Экс-главе Центра зимних видов спорта в Новосибирске дали условный срок за растрату

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
«26 июля 2023 года Первомайским районным судом г. Новосибирска постановлен обвинительный приговор в отношении Бочкарева В.А., Демина Г.Т., Гурьева С. А., Гвоздецкого С. С., Аникина Д. В. — о растрате, хищении имущества специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Новосибирска „Центр зимних видов спорта“, — сообщается в паблике „Суды общей юрисдикции Новосибирской области“ социальной сети „ВКонтакте“.
Поскольку Владимир Бочкарев и соучастники преступления полностью или частично возместили ущерб во время следствия, им вынесли условное наказание. Владимир Бочкарев получил три года условно, одному из соучастников дали 2 года и 6 месяцев условного срока, еще два фигуранта заплатят 20 и 100 тысяч рублей штрафа соответственно.
Владимир Бочкарев обвинялся в фиктивном трудоустройстве четырех знакомых на должности инструкторов и аналитиков отдела хоккея. В течение нескольких лет товарищи директора Центра зимних видов спорта получали зарплату за ничегонеделание, а деньги присваивал сам Бочкарев. Из-за этого учреждению был нанесен ущерб в размере 3 миллионов рублей.
Позже к прегрешениям новосибирца добавилось хищение зимнего спортинвентаря на сумму 3,4 миллиона рублей. В этом деле тоже фигурировали его знакомые.