atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Изображение материала

Экс-главе Центра зимних видов спорта в Новосибирске дали условный срок за растрату

26 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Новосибирец отделался условным наказанием
В Новосибирске признали виновным бывшего директора Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева. Он обвинялся в растрате казенных средств и хищении.
«26 июля 2023 года Первомайским районным судом г. Новосибирска постановлен обвинительный приговор в отношении Бочкарева В.А., Демина Г.Т., Гурьева С. А., Гвоздецкого С. С., Аникина Д. В. — о растрате, хищении имущества специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Новосибирска „Центр зимних видов спорта“, — сообщается в паблике „Суды общей юрисдикции Новосибирской области“ социальной сети „ВКонтакте“.

Поскольку Владимир Бочкарев и соучастники преступления полностью или частично возместили ущерб во время следствия, им вынесли условное наказание. Владимир Бочкарев получил три года условно, одному из соучастников дали 2 года и 6 месяцев условного срока, еще два фигуранта заплатят 20 и 100 тысяч рублей штрафа соответственно.

Экс-директора ЦЗВС осудят за трудоустройство «мертвых душ» в Новосибирске
Узнать подробнее

Владимир Бочкарев обвинялся в фиктивном трудоустройстве четырех знакомых на должности инструкторов и аналитиков отдела хоккея. В течение нескольких лет товарищи директора Центра зимних видов спорта получали зарплату за ничегонеделание, а деньги присваивал сам Бочкарев. Из-за этого учреждению был нанесен ущерб в размере 3 миллионов рублей.

Позже к прегрешениям новосибирца добавилось хищение зимнего спортинвентаря на сумму 3,4 миллиона рублей. В этом деле тоже фигурировали его знакомые.

Директора школы олимпийского резерва осудят за растрату в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске осудят бывших гендиректоров завода «Тяжстанкогидропресс»
#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Мошенничество#Мошенники
Подпишитесь
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Сегодня, 05:53
Горы паприки — путешествие к марсианским пейзажам недалеко от Новосибирска
Сегодня, 04:46
Занимается рукопашной борьбой. 10-летний школьник палкой отбился от уголовника с ножом в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Опубликовано фото «места силы» генерала Суровикина из Новосибирска
Сегодня, 04:02
«Конечно, был ад»: новосибирец, просверливший себе череп, рассказал детали операции
Вчера, 14:00
Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска
Сегодня, 01:55