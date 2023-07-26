Экс-главе Центра зимних видов спорта в Новосибирске дали условный срок за растрату

Поскольку Владимир Бочкарев и соучастники преступления полностью или частично возместили ущерб во время следствия, им вынесли условное наказание. Владимир Бочкарев получил три года условно, одному из соучастников дали 2 года и 6 месяцев условного срока, еще два фигуранта заплатят 20 и 100 тысяч рублей штрафа соответственно.