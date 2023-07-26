Домой едем тем-же путем, который пролегает через озеро Апрелька около одноименной деревни. Они известно своей разноцветной лечебной глиной на берегах. А около деревни Кокуй стоит прогуляться по так называмым Кокуйским болотам — уникальной экосистеме, где сохранились десятки видов редких растений и цветут сибирские орхидеи. В 2022 году на территории обустроили экотропу с деревянными настилами.