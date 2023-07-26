Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
От Новосибирска до искомого места около 260 километров. По Ленинск-Кузнецкой трассе едем до села Красное, а далее сворачиваем и движемся по маршруту Кокуй-Апрелька-Горскино-Малая Салаирка-Гурьевск-Каменушка. Точные координаты места, где можно оставить машину 54.300873, 85.767960.
От места с указанными координатами наверх, на самую выгодную точку, ♥откуда открывается вид на все рукотворное озеро с высоты, ведет грунтовая дорога. Но даже после небольшого дождя проехать по ней трудно, поэтому машину можно оставить внизу и подниматься наверх пешком.
Месторождение оказалось убыточным. Содержание меди в руде колебалось на уровне 0,8-0,9% вместо предполагавшихся 1,4%.
Однако формально месторождение считается не брошенным, а «законсервированным». Еще не так давно тут была будка охраны, а дорогу к карьеру периодически перекапывали экскаватором.
На берегах не только отвалы пустых пород, но и заскладированные запасы окисленной золотой руды, которые числятся на госбалансе. Однако перспективы всего этого хозяйства неясны.
Купаться в симпатичном озере, конечно же, сильно не рекомендуется. Ничего хорошего для организма такие омовения не несут.
Особенно красив Кузбасский Марс на закате.
Изучив красивый пейзаж, сделав фото и устроив небольшой пикник, можно отправляться в обратный путь. А можно не спешить, поставить палатку и заночевать на берегу.
Домой едем тем-же путем, который пролегает через озеро Апрелька около одноименной деревни. Они известно своей разноцветной лечебной глиной на берегах. А около деревни Кокуй стоит прогуляться по так называмым Кокуйским болотам — уникальной экосистеме, где сохранились десятки видов редких растений и цветут сибирские орхидеи. В 2022 году на территории обустроили экотропу с деревянными настилами.