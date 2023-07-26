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Горы паприки — путешествие к марсианским пейзажам недалеко от Новосибирска

26 июля 2023, 04:46
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Кузбасский Марс - так зачастую называют это место
Недалеко от города Гурьевск в Кемеровской области расположено уникальное бирюзовое озера с красными берегами. Локация для огненных селфи и место для медитации. В путь!

От Новосибирска до искомого места около 260 километров. По Ленинск-Кузнецкой трассе едем до села Красное, а далее сворачиваем и движемся по маршруту Кокуй-Апрелька-Горскино-Малая Салаирка-Гурьевск-Каменушка. Точные координаты места, где можно оставить машину 54.300873, 85.767960.

Ранее здесь добывали-медно-колчеданную руду, отсюда и цвет берегов затопленного карьераРанее здесь добывали-медно-колчеданную руду, отсюда и цвет берегов затопленного карьера
Ранее здесь добывали-медно-колчеданную руду, отсюда и цвет берегов затопленного карьера
Фото: Артем Шершнев / atas.info

От места с указанными координатами наверх, на самую выгодную точку, ♥откуда открывается вид на все рукотворное озеро с высоты, ведет грунтовая дорога. Но даже после небольшого дождя проехать по ней трудно, поэтому машину можно оставить внизу и подниматься наверх пешком.

Месторождение эксплуатировали с 2007 по 2013 годМесторождение эксплуатировали с 2007 по 2013 год
Месторождение эксплуатировали с 2007 по 2013 год
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Месторождение оказалось убыточным. Содержание меди в руде колебалось на уровне 0,8-0,9% вместо предполагавшихся 1,4%.

Общая сумма убытков за время разработки месторождения составила 4,77 млр рублейОбщая сумма убытков за время разработки месторождения составила 4,77 млр рублей
Общая сумма убытков за время разработки месторождения составила 4,77 млр рублей
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Однако формально месторождение считается не брошенным, а «законсервированным». Еще не так давно тут была будка охраны, а дорогу к карьеру периодически перекапывали экскаватором.

Сегодня до любопытных туристов на берегах бирюзового озера никому дела нетСегодня до любопытных туристов на берегах бирюзового озера никому дела нет
Сегодня до любопытных туристов на берегах бирюзового озера никому дела нет
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На берегах не только отвалы пустых пород, но и заскладированные запасы окисленной золотой руды, которые числятся на госбалансе. Однако перспективы всего этого хозяйства неясны.

Кузбасский Марс ничуть не хуже знаменитого Алтайского МарсаКузбасский Марс ничуть не хуже знаменитого Алтайского Марса
Кузбасский Марс ничуть не хуже знаменитого Алтайского Марса
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Купаться в симпатичном озере, конечно же, сильно не рекомендуется. Ничего хорошего для организма такие омовения не несут.

А вот побродить по отвалам и спуститься к воде нужно обязательноА вот побродить по отвалам и спуститься к воде нужно обязательно
А вот побродить по отвалам и спуститься к воде нужно обязательно
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Особенно красив Кузбасский Марс на закате.

Здесь можно сделать огромное количество эффектных селфи и фото для соцсетейЗдесь можно сделать огромное количество эффектных селфи и фото для соцсетей
Здесь можно сделать огромное количество эффектных селфи и фото для соцсетей
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Изучив красивый пейзаж, сделав фото и устроив небольшой пикник, можно отправляться в обратный путь. А можно не спешить, поставить палатку и заночевать на берегу.

На следующий день на обратной дороге можно изучить еще пару местных достопримечательностейНа следующий день на обратной дороге можно изучить еще пару местных достопримечательностей
На следующий день на обратной дороге можно изучить еще пару местных достопримечательностей
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Домой едем тем-же путем, который пролегает через озеро Апрелька около одноименной деревни. Они известно своей разноцветной лечебной глиной на берегах. А около деревни Кокуй стоит прогуляться по так называмым Кокуйским болотам — уникальной экосистеме, где сохранились десятки видов редких растений и цветут сибирские орхидеи. В 2022 году на территории обустроили экотропу с деревянными настилами.

Но никакие другие достопримечательности поблизости по красоте с этим местом не сравнятсяНо никакие другие достопримечательности поблизости по красоте с этим местом не сравнятся
Но никакие другие достопримечательности поблизости по красоте с этим местом не сравнятся
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Путешествие#Туризм#Природа#Новосибирск#Кемеровская область
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