Губернатор поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района

Исходя из наличия проектной документации, первое решение уже принято: в этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону Клюквенного. В следующем году мы выделим финансирование на начало реализации проекта по строительству недостающего участка, реконструкции улицы Георгия Колонды. Далее, в перспективе, поставил задачу городу приступить к разработке проектной документации на продление Красного проспекта, и вместе с областным минтрансом принять решение, чем он будет заканчиваться. В идеале — выходом на Северный обход. Мое мнение — наличие в Калининском районе, таком густонаселенном, развивающемся, слабо используемой железнодорожной ветки не оптимально. Поэтому будем вести переговоры с собственниками подъездных путей, с Российскими железными дорогами, искать решение по ликвидации этой железной дороги. Для того, чтобы обеспечить развитие общественного транспорта, уличной сети в этом районе. Считаю, что это будет правильно. Альтернативу подвозу и вывозу грузов с промышленных объектов мы найдем», — отметил глава региона.