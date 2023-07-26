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Губернатор поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района

26 июля 2023, 10:41
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы развития транспортной инфраструктуры, улучшающей доступность новых микрорайонов Калининского района. Планы развития транспортной сети главе региона представили специалисты мэрии Новосибирска.

«В любом крупном и растущем районе главная проблема — транспортная. С подвижным составом, автобусами и троллейбусами, принципиальное решение есть, оно уже работает, новая техника поступает. И если техники достаточно, в том числе для того, чтобы открывать новые маршруты, то неразвитость уличной сети создает проблемы для жителей, автомобилистов.

Исходя из наличия проектной документации, первое решение уже принято: в этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону Клюквенного. В следующем году мы выделим финансирование на начало реализации проекта по строительству недостающего участка, реконструкции улицы Георгия Колонды. Далее, в перспективе, поставил задачу городу приступить к разработке проектной документации на продление Красного проспекта, и вместе с областным минтрансом принять решение, чем он будет заканчиваться. В идеале — выходом на Северный обход. Мое мнение — наличие в Калининском районе, таком густонаселенном, развивающемся, слабо используемой железнодорожной ветки не оптимально. Поэтому будем вести переговоры с собственниками подъездных путей, с Российскими железными дорогами, искать решение по ликвидации этой железной дороги. Для того, чтобы обеспечить развитие общественного транспорта, уличной сети в этом районе. Считаю, что это будет правильно. Альтернативу подвозу и вывозу грузов с промышленных объектов мы найдем», — отметил глава региона.

Отметим, что учетом дальнейшего развития улично-дорожной сети Калининского района и примыкающих территорий Новосибирского сельского района, продления Красного проспекта от ул. Краузе в направлении Новосибирского района, ввода в эксплуатацию инфекционной больницы, и развития территории жилой застройки, целесообразно обустройство постоянно действующего конечного остановочного пункта на территории Новосибирского района. Это позволит, с учетом развития улично-дорожной сети Новосибирска (строительство 3-й очереди ул. Георгия Колонды, продления ул. Богдана Хмельницкого в направлении пос. Клюквенного, продления Красного проспекта от ул. Аэропорт до существующего участка на ж/м Родники) предложить жителям города и области более рациональные схемы маршрутов, обеспечить транспортное обслуживание как действующей территории жилой застройки, так и перспективной.

Сегодня сдерживающим фактором развития дорожно-транспортной инфраструктуры в направлении ж/м Родники является преодоление железнодорожной линии, обслуживающей несколько коммерческих предприятий Калининского и Заельцовского районов.

#Город#Общество#Новосибирск
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