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Изъян изоляции: в мэрии Новосибирска назвали возможную причину смерти собаки-поводыря

26 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
Животное погибло на входе в троллейбус
В администрации города Новосибирска назвали возможную причину гибели собаки-поводыря. Животное скончалось на остановке в районе улицы Станиславского 21 июля.
«Осмотром троллейбуса на месте происшествия и в депо установлено, что на одном из высоковольтных проводов имеется локальное повреждение изоляции. В результате этого на кузове троллейбуса мог появиться электрический потенциал», — цитирует precedent.tv пресс-центр мэрии Новосибирска.

При этом при выходе на маршрут троллейбус выходил в исправном состоянии и утечка электрического тока не была выявлена специальными приборами.

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Собака-поводырь погибла на троллейбусной остановке «Жилой комплекс „Станиславский“ 21 июля. Животному стало плохо, когда оно положило лапу на ступеньки троллейбуса. Прохожие помогли хозяйке донести питомца до ветеринарной клиники, однако спасти его не удалось.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Гибель#Мэрия Новосибирска
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