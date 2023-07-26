Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Всего три часа дороги — выезжаем на трассу М52 в сторону Алтая, проезжаем Бердск, поворот на Искитим и следим внимательно за указателями. Поворот направо сразу за указателем на Бурмистрово и Завьялово.
После поворота нужно двигаться по главной дороге, примерно через полчаса вы проедете Бурмистрово, затем будет Быстровка и сразу за ней — село Завьялово. Уже в Завьялово начинается Караканский бор и туристические базы, где можно снять домик или отдохнуть с палаткой на берегу под шум сосен.
Второй вариант дороги чуть более сложный — двигаться по Ордынской трассе до указателя «Паром», на пароме вы как раз переберетесь на берег в районе Караканского бора у деревни Нижнекаменка — тут можно снять домик прямо в деревне или проехать дальше до Каракана, где расположено большинство баз отдыха. Нижнекаменка открывает ворота в Караканский бор с одной стороны, а Завьялово — с другой.
Даже обычная прогулка среди огромных сосен, которые видели сражения прошлых веков, впечатляет — в сезон тут растет черника, брусника, грибы. Из грибов чаще всего встречаются моховики, маслята, подберезовики, коровники, есть и белые, боровики. Многие едут сюда из-за «тихой охоты». Но нужно ехать после хороших дождей, в сухую погоду грибов здесь сколько не ищи, не найдешь.
Несколько туристических баз в этом районе предлагают семейный отдых, базы расположены в основном на берегу Обского водохранилища — «Завьялово», «Каракан», «Сфера», «Янтарь». Стоимость начинается от 600 руб. за установку палатки в сутки, от 1400 руб. за домик и до 7000 руб. за сутки в зависимости от уровня комфорта, наличия удобств и удаленности от береговой линии.
Тут прекрасные виды на закаты, а если повезет — то на молнии в Ордынском районе, теплое чистое Обское водохранилище, песочные пляжи, плавный вход в воду в большинстве мест. Из развлечений — катание на сапах, на лодках, на велосипедах, все это есть в прокате на большинстве баз отдыха. А также — рыбалка, прогулки по лесу — тут можно встретить косуль, лис, зайцев, бурундуков и белок.
Урочище Тертый камень с необычным рисунком на скале в виде двери. Существует легенда, что в эту скалу когда-то вошел мальчик с котелком, в который жители деревни собрали все драгоценности при нападении на деревню чужаков.
Проезд в Караканский бор со стороны Завьялово по платному мосту — 30 рублей с машины. Рядом стоит киоск «Пирожки» вот только пирожков здесь никто не продает.
Если вы решите поехать дикарями и просто поставить палатку на берегу, вас может ждать разочарование — в выходные дни берег плотно занят палаточниками, загажен отходами их жизнедеятельности. Можно долго ехать вдоль берега, чтобы найти свободное и относительно чистое место для стоянки.
Неизвестно, какие соседи подберутся на отдыхе, часто ночью вдоль всего берега слышна музыка — по воде звук расходится далеко. Если на базах отдыха как-то пытаются контролировать громкость, то на «диких» стоянках часто все переходит в ночные дискотеки, иногда с драками и разборками.
Еще один минус — сразу за Завьялово начинается сложный участок дороги, отсыпанной щебнем. В сухую погоду тут постоянно стоит пыль. Из-за того, что здесь же проезжают большие фуры с лесом, дорога разбита и ехать по ней приходится со скоростью 20-30 км/час. Этот участок длится около 10 км, но успевает заметно вымотать в процессе дороги.
Интересные «марсианские» пейзажи можно найти неподалеку от Новосибирска.