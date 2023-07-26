Второй вариант дороги чуть более сложный — двигаться по Ордынской трассе до указателя «Паром», на пароме вы как раз переберетесь на берег в районе Караканского бора у деревни Нижнекаменка — тут можно снять домик прямо в деревне или проехать дальше до Каракана, где расположено большинство баз отдыха. Нижнекаменка открывает ворота в Караканский бор с одной стороны, а Завьялово — с другой.