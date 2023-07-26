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Как не найти ни одного гриба в Караканском бору

26 июля 2023, 09:04
Фото: atas.info
Обское водохранилище в Караканском бору

Отдых на Обском море недалеко от Новосибирска — тайны Караканского бора

В трех часах дороги от Новосибирска находится самое грибное место — Караканский бор. Зачем туда ехать, как добраться и что посмотреть?

Как добраться до Караканского бора из Новосибирска

Всего три часа дороги — выезжаем на трассу М52 в сторону Алтая, проезжаем Бердск, поворот на Искитим и следим внимательно за указателями. Поворот направо сразу за указателем на Бурмистрово и Завьялово.

После поворота нужно двигаться по главной дороге, примерно через полчаса вы проедете Бурмистрово, затем будет Быстровка и сразу за ней — село Завьялово. Уже в Завьялово начинается Караканский бор и туристические базы, где можно снять домик или отдохнуть с палаткой на берегу под шум сосен.

БурмистровоБурмистрово
Бурмистрово
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Второй вариант дороги чуть более сложный — двигаться по Ордынской трассе до указателя «Паром», на пароме вы как раз переберетесь на берег в районе Караканского бора у деревни Нижнекаменка — тут можно снять домик прямо в деревне или проехать дальше до Каракана, где расположено большинство баз отдыха. Нижнекаменка открывает ворота в Караканский бор с одной стороны, а Завьялово — с другой.

База отдыха "Сфера"База отдыха "Сфера"
Караканский борКараканский бор
База отдыха "Сфера"База отдыха "Сфера"
База отдыха "Сфера"
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Что интересного в Караканском бору?

Даже обычная прогулка среди огромных сосен, которые видели сражения прошлых веков, впечатляет — в сезон тут растет черника, брусника, грибы. Из грибов чаще всего встречаются моховики, маслята, подберезовики, коровники, есть и белые, боровики. Многие едут сюда из-за «тихой охоты». Но нужно ехать после хороших дождей, в сухую погоду грибов здесь сколько не ищи, не найдешь.

Несколько туристических баз в этом районе предлагают семейный отдых, базы расположены в основном на берегу Обского водохранилища — «Завьялово», «Каракан», «Сфера», «Янтарь». Стоимость начинается от 600 руб. за установку палатки в сутки, от 1400 руб. за домик и до 7000 руб. за сутки в зависимости от уровня комфорта, наличия удобств и удаленности от береговой линии.

Тут прекрасные виды на закаты, а если повезет — то на молнии в Ордынском районе, теплое чистое Обское водохранилище, песочные пляжи, плавный вход в воду в большинстве мест. Из развлечений — катание на сапах, на лодках, на велосипедах, все это есть в прокате на большинстве баз отдыха. А также — рыбалка, прогулки по лесу — тут можно встретить косуль, лис, зайцев, бурундуков и белок.

Урочище Тертый камень с необычным рисунком на скале в виде двери. Существует легенда, что в эту скалу когда-то вошел мальчик с котелком, в который жители деревни собрали все драгоценности при нападении на деревню чужаков.

Проезд в Караканский бор со стороны Завьялово по платному мосту — 30 рублей с машины. Рядом стоит киоск «Пирожки» вот только пирожков здесь никто не продает.

Платный мост через КараканПлатный мост через Каракан
Возле платного моста через КараканВозле платного моста через Каракан
Тертый каменьТертый камень
Платный мост через Каракан
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Что может испортить впечатление

Если вы решите поехать дикарями и просто поставить палатку на берегу, вас может ждать разочарование — в выходные дни берег плотно занят палаточниками, загажен отходами их жизнедеятельности. Можно долго ехать вдоль берега, чтобы найти свободное и относительно чистое место для стоянки.

Неизвестно, какие соседи подберутся на отдыхе, часто ночью вдоль всего берега слышна музыка — по воде звук расходится далеко. Если на базах отдыха как-то пытаются контролировать громкость, то на «диких» стоянках часто все переходит в ночные дискотеки, иногда с драками и разборками.

Еще один минус — сразу за Завьялово начинается сложный участок дороги, отсыпанной щебнем. В сухую погоду тут постоянно стоит пыль. Из-за того, что здесь же проезжают большие фуры с лесом, дорога разбита и ехать по ней приходится со скоростью 20-30 км/час. Этот участок длится около 10 км, но успевает заметно вымотать в процессе дороги.

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