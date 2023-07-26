Мобилизованный бизнесмен из Усть-Тарки Александр Стерликов погиб в зоне СВО

Posted 26 июля 2023, 06:58
Published 26 июля 2023, 06:58
Modified 26 июля 2023, 07:02
Updated 26 июля 2023, 07:02
25 июля 2023 в зоне проведения спецоперации погиб житель города Усть-Тарка Александр Стерликов. Об этом сообщает газета «Знамя труда».
Сибиряк был призван на службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он пал смертью храбрых на поле боя в зоне проведения спецоперации, защищая свою семью, друзей и Родину.
В апреле Александр находился в отпуске, где выразил благодарность местным жителям за их моральную и материальную поддержку. Он поддерживал постоянную связь с руководством района и множеством своих друзей.
Кроме того, у Александра был собственный бизнес в Усть-Тарке. Во время мобилизации с его предприятия было отправлено на фронт сразу два сотрудника.