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Posted 26 июля 2023, 06:58

Published 26 июля 2023, 06:58

Modified 26 июля 2023, 07:02

Updated 26 июля 2023, 07:02

Мужчина погиб 25 июля 2023

Мобилизованный бизнесмен из Усть-Тарки Александр Стерликов погиб в зоне СВО

26 июля 2023, 06:58
Фото: 1MI. Мужчина погиб 25 июля 2023
В Новосибирскую область пришла грустная весть: погиб боец из Усть-Тарки, бизнесмен Александр Стерликов. Он выполнял боевые задачи в зоне СВО.

25 июля 2023 в зоне проведения спецоперации погиб житель города Усть-Тарка Александр Стерликов. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

Сибиряк был призван на службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он пал смертью храбрых на поле боя в зоне проведения спецоперации, защищая свою семью, друзей и Родину.

В апреле Александр находился в отпуске, где выразил благодарность местным жителям за их моральную и материальную поддержку. Он поддерживал постоянную связь с руководством района и множеством своих друзей.

Кроме того, у Александра был собственный бизнес в Усть-Тарке. Во время мобилизации с его предприятия было отправлено на фронт сразу два сотрудника.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#Участник СВО#18+
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