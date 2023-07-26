Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском

Минсоцразвития НСО считает, что в повседневной жизни «подростки, находящиеся в конфликте с законом», уже находятся вместе с так называемыми «обычными детьми», они обучаются в одних и тех же образовательных организациях, посещают одни и те же кружки, секции, отдыхают в одних и тех же детских оздоровительных лагерях.