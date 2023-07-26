Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском

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Published Сегодня, 05:53
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С 17 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» начался отдых для детей, попавших в конфликт с законом. Об этом ранее информировала министр труда и социального развития области Елена Бахарева на оперативном совещании в правительстве региона.
В лагерь привезли 100 малолетних правонарушителей от 10 до 17 лет. В организации смены также принимают участие МВД и МЧС Новосибирской области. К подросткам, находящимся «в конфликте с законом» относится широкий круг несовершеннолетних, которые нарушают правила поведения, имеют трудности в социальной адаптации и социализации, нуждаются в поддержке и помощи со стороны общества и государства.
Минсоцразвития НСО считает, что в повседневной жизни «подростки, находящиеся в конфликте с законом», уже находятся вместе с так называемыми «обычными детьми», они обучаются в одних и тех же образовательных организациях, посещают одни и те же кружки, секции, отдыхают в одних и тех же детских оздоровительных лагерях.
Что касается обеспечения безопасности детей в оздоровительном лагере, то охрана осуществляется вне зависимости от категории детей: на территории в круглосуточном режиме работает охрана (частное охранное предприятие), ведется видеонаблюдение, контроль за времяпрепровождением ребят осуществляют вожатые (по 2 вожатых и 1 помощник вожатого на каждый отряд). В штате лагеря работает педагог-психолог, который владеет навыками проведения примирительных (восстановительных) процедур в случае возникновения конфликтов между ребятами.
Министерство также отметило, что профильная смена является одним из инструментов, направленным на социализацию детей. Задача профильной смены — создать условия для того, чтобы дети смогли не только познакомиться, но и попробовать иные стратегии поведения, принять участие в социально одобряемых видах деятельности.