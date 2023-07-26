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Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском

26 июля 2023, 05:53
Фото: кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"
Нарушителей закона отправили на отдых
Специальную смену в загородном лагере для несовершеннолетних нарушителей закона организовали в Новосибирской области. О том, как охраняют трудных подростков, сообщили по запросу Atas.info в министерстве труда и соцразвития региона.
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С 17 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» начался отдых для детей, попавших в конфликт с законом. Об этом ранее информировала министр труда и социального развития области Елена Бахарева на оперативном совещании в правительстве региона.

В лагерь привезли 100 малолетних правонарушителей от 10 до 17 лет. В организации смены также принимают участие МВД и МЧС Новосибирской области. К подросткам, находящимся «в конфликте с законом» относится широкий круг несовершеннолетних, которые нарушают правила поведения, имеют трудности в социальной адаптации и социализации, нуждаются в поддержке и помощи со стороны общества и государства.

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Минсоцразвития НСО считает, что в повседневной жизни «подростки, находящиеся в конфликте с законом», уже находятся вместе с так называемыми «обычными детьми», они обучаются в одних и тех же образовательных организациях, посещают одни и те же кружки, секции, отдыхают в одних и тех же детских оздоровительных лагерях.

Что касается обеспечения безопасности детей в оздоровительном лагере, то охрана осуществляется вне зависимости от категории детей: на территории в круглосуточном режиме работает охрана (частное охранное предприятие), ведется видеонаблюдение, контроль за времяпрепровождением ребят осуществляют вожатые (по 2 вожатых и 1 помощник вожатого на каждый отряд). В штате лагеря работает педагог-психолог, который владеет навыками проведения примирительных (восстановительных) процедур в случае возникновения конфликтов между ребятами.

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Министерство также отметило, что профильная смена является одним из инструментов, направленным на социализацию детей. Задача профильной смены — создать условия для того, чтобы дети смогли не только познакомиться, но и попробовать иные стратегии поведения, принять участие в социально одобряемых видах деятельности.

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