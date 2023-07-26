Только четыре: кандидат в губернаторы НСО Андрей Щукин не прошел муниципальный фильтр

Как сообщает «НГС Новосибирск», руководитель регионального отделения «Коммунистов России» не смог собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти муниципальный барьер. Для прохождения фильтра необходимо собрать не менее 257 подписей, 50 из них должны предоставить главы и депутаты не менее 27 муниципальных районов и городских округов.