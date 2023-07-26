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Только четыре: кандидат в губернаторы НСО Андрей Щукин не прошел муниципальный фильтр

26 июля 2023, 13:30
Фото: Официальная страница новосибирского отделения «Коммунистов России» «ВКонтакте»
Андрей Щукин не преодолел муниципальный барьер
Кандидат в губернаторы Новосибирской области от «Коммунистов России» Андрей Щукин сошел с предвыборной дистанции. Политик не смог преодолеть муниципальный барьер

Как сообщает «НГС Новосибирск», руководитель регионального отделения «Коммунистов России» не смог собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти муниципальный барьер. Для прохождения фильтра необходимо собрать не менее 257 подписей, 50 из них должны предоставить главы и депутаты не менее 27 муниципальных районов и городских округов.

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В настоящий момент бывший вице-губернатор Алтайского края намерен сосредоточиться на работе отделения «Коммунистов России» в Новосибирской области и его популяризации у сибиряков.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. На данный момент за пост руководителя региона поборются нынешний губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Законодательного собрания Роман Яковлев (КПРФ) и предприниматель Владислав Плотников («Справедливая Россия — За правду»).

Названа дата выборов губернатора Новосибирской области в 2023 году
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#Андрей Травников#Новосибирск#Политика#Выборы#Кандидат#Подписи
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