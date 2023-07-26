Только четыре: кандидат в губернаторы НСО Андрей Щукин не прошел муниципальный фильтр

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как сообщает «НГС Новосибирск», руководитель регионального отделения «Коммунистов России» не смог собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти муниципальный барьер. Для прохождения фильтра необходимо собрать не менее 257 подписей, 50 из них должны предоставить главы и депутаты не менее 27 муниципальных районов и городских округов.
В настоящий момент бывший вице-губернатор Алтайского края намерен сосредоточиться на работе отделения «Коммунистов России» в Новосибирской области и его популяризации у сибиряков.
Выборы губернатора Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. На данный момент за пост руководителя региона поборются нынешний губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Законодательного собрания Роман Яковлев (КПРФ) и предприниматель Владислав Плотников («Справедливая Россия — За правду»).