У участников СВО есть преимущество при поступлении в образовательные организации

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил важность и необходимость работы с данной категорией граждан: «Сегодня система среднего профессионального образования решает важную социальную задачу по созданию условий для приема на обучение граждан, участвующих в специальной военной операции. Изменения в федеральное законодательство предоставляют преимущественное право приема на обучение участников СВО при прочих равных условиях, т. е. при возникновении ситуации, когда рейтинг поступающих, претендующих на одно бюджетное место, будет одинаков, данные граждане будут выбраны для зачисления из списка поступающих в первую очередь. Министерство образования региона будет внимательно следить за ходом приемной кампании».