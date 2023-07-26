Сибиряк родился и вырос в Чулыме. После армейской службы по контракту он продолжил служить в армии. Рядовой 20-летний Логинов принимал участие в специальной военной операции в качестве бойца гранатомётного отделения. Он погиб в апреле прошлого года на территории Харьковской области. Долгое время Анатолий считался без вести пропавшим. В итоге был подан иск о его признании погибшим. В июне 2023 года суд принял это решение.