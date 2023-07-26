Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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В Чулыме состоялась прощальная церемония с Анатолием Логиновым, который был признан судом погибшим во время специальной военной операции. Об этом сообщает «Чулымская газета».
Сибиряк родился и вырос в Чулыме. После армейской службы по контракту он продолжил служить в армии. Рядовой 20-летний Логинов принимал участие в специальной военной операции в качестве бойца гранатомётного отделения. Он погиб в апреле прошлого года на территории Харьковской области. Долгое время Анатолий считался без вести пропавшим. В итоге был подан иск о его признании погибшим. В июне 2023 года суд принял это решение.
Похороны Анатолия Логинова прошли в Чулыме с воинскими почестями. На церемонии присутствовали представители части, где он служил, регионального правительства и военкомата. Гроб был вынесен под звуки военного оркестра. Чулымцы разделяют горе родных и близких героя.