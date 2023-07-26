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В Чулыме похоронили по решению суда бойца СВО Анатолия Логинова — он погиб год назад

26 июля 2023, 08:42
Фото: Чулымская газета
Мужчина погиб год назад
В Новосибирской области прошли похороны Анатолия Логинова, погибшего в ходе специальной военной операции в 2022 году; он был признан погибшим в июне 2023 года после того, как долгое время числился пропавшим без вести.

В Чулыме состоялась прощальная церемония с Анатолием Логиновым, который был признан судом погибшим во время специальной военной операции. Об этом сообщает «Чулымская газета».

Сибиряк родился и вырос в Чулыме. После армейской службы по контракту он продолжил служить в армии. Рядовой 20-летний Логинов принимал участие в специальной военной операции в качестве бойца гранатомётного отделения. Он погиб в апреле прошлого года на территории Харьковской области. Долгое время Анатолий считался без вести пропавшим. В итоге был подан иск о его признании погибшим. В июне 2023 года суд принял это решение.

Похороны Анатолия Логинова прошли в Чулыме с воинскими почестями. На церемонии присутствовали представители части, где он служил, регионального правительства и военкомата. Гроб был вынесен под звуки военного оркестра. Чулымцы разделяют горе родных и близких героя.

Фото: Чулымская газета
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023
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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город
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