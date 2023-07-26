В Новосибирске хирурги спасли младенца с редкой сосудистой патологией

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Ребенок родился в селе Угдан Забайкальского края. О заболевании его маме сообщили на 21 неделе беременности. Это очень редкий случай — всего их описано 13 в мире.
По словам врачей, аневризма может привести к разрыву сосуда и кровотечению. При этом малыш не будет плакать из-за болей, внешне болезнь не проявляется.
Хирурги обсудили план лечение и решили провести малоинвазивную операцию. Ведь младенцу всего 49 дней от роду.
«Хирург Ксения Рзаева через один прокол установила спираль и нейтрализовала расширение в артерии. Мы выбрали такой, неординарный способ решения из-за возраста пациента. У новорожденных эндоваскулярные способы эмболизации аневризм демонстрируют ряд преимуществ», — рассказала хирург.
После операции отметилось улучшение. Стенка сосуда пришла в норму, аневризма закрылась. Пациента с мамой выписали из клиники.