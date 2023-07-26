В Новосибирске прокуратура вынудила мэрию отремонтировать освещение на 7 улицах

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После вмешательства прокуратуры, мэрия Новосибирска приняла меры по ремонту освещения на нескольких улицах города.
Городской центр организации дорожного движения провел восстановительные работы по линиям наружного освещения на следующих улицах: Максима Горького (в районе домов 39, 51, 53), Свердлова (от дома 3 до дома 7).
Также освящение восстановили на этих адресах: Комсомольский проспект (район дома 4а и домов 12 и 53), Ленина, Владимировская (район домов 3, 5), Фабричная (район АЗС), Прибрежная (к Дмитровскому мосту) и на пересечении улиц Ленина и Урицкого.
Работа прокуратуры по контролю за решением вопросов местного значения продолжается.