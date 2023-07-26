В Новосибирске прокуратура вынудила мэрию отремонтировать освещение на 7 улицах

Также освящение восстановили на этих адресах: Комсомольский проспект (район дома 4а и домов 12 и 53), Ленина, Владимировская (район домов 3, 5), Фабричная (район АЗС), Прибрежная (к Дмитровскому мосту) и на пересечении улиц Ленина и Урицкого.