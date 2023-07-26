Вырубка деревьев в Новосибирском дендропарке: правда или фейк?

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Минприроды Новосибирской области опровергло слухи о вырубке деревьев в Дендропарке, которые вызывали беспокойство у жителей города в связи с предстоящим проектом «реконструкции». Кроме того, сама реконструкция и не планировалась. Ранее Telegram-канал «Любить Новосибирск» опубликовал новость об этом, ссылаясь на петицию.
Эта история началась в начале июня, когда губернатору был представлен новый проект развития Дендропарка, Заельцовского бора и зоопарка через их объединение в туристический, научный и рекреационный центр. Некоторые новосибирцы неправильно поняли значение слова «развитие». Возникли обсуждения, в ходе которых все чаще появлялись опасения о возможной вырубке деревьев.
Чтобы развеять все слухи, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области прояснило ситуацию: реконструкции дендропарка не будет. Ранее губернатор Андрей Травников объяснил, что необходимо провести оценку всех зеленых насаждений дендропарка, инвентаризацию, чтобы понять, что необходимо восстановить, а где расчистить территорию.