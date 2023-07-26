Вырубка деревьев в Новосибирском дендропарке: правда или фейк?

Минприроды Новосибирской области опровергло слухи о вырубке деревьев в Дендропарке, которые вызывали беспокойство у жителей города в связи с предстоящим проектом «реконструкции». Кроме того, сама реконструкция и не планировалась. Ранее Telegram-канал «Любить Новосибирск» опубликовал новость об этом, ссылаясь на петицию.