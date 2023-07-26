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Вырубка деревьев в Новосибирском дендропарке: правда или фейк?

26 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
Территорию лишь благоустроят
В соцсетях и местных СМИ появилась новость о планируемой реконструкции Дендрологического парка Новосибирска. Сибиряки выступают против. Наше издание проверило эту информацию.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Минприроды Новосибирской области опровергло слухи о вырубке деревьев в Дендропарке, которые вызывали беспокойство у жителей города в связи с предстоящим проектом «реконструкции». Кроме того, сама реконструкция и не планировалась. Ранее Telegram-канал «Любить Новосибирск» опубликовал новость об этом, ссылаясь на петицию.

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Эта история началась в начале июня, когда губернатору был представлен новый проект развития Дендропарка, Заельцовского бора и зоопарка через их объединение в туристический, научный и рекреационный центр. Некоторые новосибирцы неправильно поняли значение слова «развитие». Возникли обсуждения, в ходе которых все чаще появлялись опасения о возможной вырубке деревьев.

Чтобы развеять все слухи, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области прояснило ситуацию: реконструкции дендропарка не будет. Ранее губернатор Андрей Травников объяснил, что необходимо провести оценку всех зеленых насаждений дендропарка, инвентаризацию, чтобы понять, что необходимо восстановить, а где расчистить территорию.

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#Реконструкция#Дендропарк#Общество#Экология#Новосибирск#Эмилия Губарева
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