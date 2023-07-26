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Жительница Новосибирска обратилась к Путину за выплатой 10 тысяч рублей к школе

26 июля 2023, 06:39
Фото: 1MI
Собрать детей в школу становится все труднее
Жительница Новосибирска Светлана создала петицию на адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой выплатить 10 тысяч рублей. Эти деньги станут подспорьем в подготовке детей к школе.

Как сообщает «Сиб.фм», петиция появилась на сайте change.org. Сибирячка сообщает, что данная выплата стала серьезной поддержкой для многих семей, собирающих детей в школу.

«Выплаты — настоящее спасение для миллионов российских семей. Деньги помогают собрать детей в школу без стресса для бюджета», — указано в петиции.

При этом стоимость школьных принадлежностей с каждым годом становится все дороже, а родителям приходится тратиться на организацию школьных мероприятий и утренников. Несмотря на трудную ситуацию в стране, поддержка семей очень важна. В конце петиции женщина напрямую обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой выплаты 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

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#Общество#Новосибирск#Владимир Путин#Александр Ляхов#Дети#Школа#Выплаты
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