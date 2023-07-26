Жительница Новосибирска обратилась к Путину за выплатой 10 тысяч рублей к школе

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Как сообщает «Сиб.фм», петиция появилась на сайте change.org. Сибирячка сообщает, что данная выплата стала серьезной поддержкой для многих семей, собирающих детей в школу.
«Выплаты — настоящее спасение для миллионов российских семей. Деньги помогают собрать детей в школу без стресса для бюджета», — указано в петиции.
При этом стоимость школьных принадлежностей с каждым годом становится все дороже, а родителям приходится тратиться на организацию школьных мероприятий и утренников. Несмотря на трудную ситуацию в стране, поддержка семей очень важна. В конце петиции женщина напрямую обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой выплаты 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.