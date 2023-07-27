Андрей Воробьев проконтролировал качество строительства Мытищинской хорды

Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил участок строительства, чтобы лично оценить ход работ на Мытищинской хорде. Губернатор проехал за рулем автомобиля по отрезку дороги, находящемуся в высокой степени готовности. Воробьев подчеркнул особое значение данной трассы для Подмосковья, особенно, по его словам, это касается жителей Мытищ. Он также напомнил, что эта современная дорога свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Об этом пишет mosregtoday.