Андрей Воробьев проконтролировал качество строительства Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил участок строительства, чтобы лично оценить ход работ на Мытищинской хорде. Губернатор проехал за рулем автомобиля по отрезку дороги, находящемуся в высокой степени готовности. Воробьев подчеркнул особое значение данной трассы для Подмосковья, особенно, по его словам, это касается жителей Мытищ. Он также напомнил, что эта современная дорога свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Об этом пишет mosregtoday.
«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — отметил руководитель Московской области.
По текущим оценкам, готовность хорды составляет сорок шесть процентов, заявил заместитель председателя областного правительства, руководитель областного минтранса Алексей Гержик. Он сообщил, что на сегодня уложено уже два слоя асфальта, а до начала осени будет произведен монтаж шумозащитного экрана, мачт освещения и ливневки.
Примечательно, что для строительных работ на трассе используют преимущественно материалы российского производства. Большую часть из них, например металлоконструкции и железобетонные изделия, изготовили на предприятиях Подмосковья.
Мытищинская хорда стала предметом первого подписанного в Московской области концессионного соглашения о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Общая протяженность трассы составляет шестнадцать километров. Расчетный трафик после запуска — около двадцати пяти тысяч авто в сутки, при выходе на полную мощность — до сорока тысяч автомобилей. Максимальная скорость движения может достигнуть 110 километров в час.
Андрей Воробьев также рассказал, что одновременно со строительством Мытищинской хорды проводится реконструкция Пироговского шоссе. Строительные работы начали в 2021 году, их планируется завершить к моменту сдачи Мытищинской хорды.