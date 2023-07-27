Такое решение принимается каждый год, чтобы предотвратить возможные травмы и акты вандализма, которые могут произойти, если горожане начнут купаться в фонтанах. Больше всего нарушений обычно происходит в Первомайском сквере, где находится большой фонтан. В этом году парк закрыт на реконструкцию, поэтому доступ туда будет закрыт.