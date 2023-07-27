atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Изображение материала

День ВДВ 2 августа 2023: в Новосибирске отключат все фонтаны из-за десантников

27 июля 2023, 04:08
Фото: atas.info
Фонтаны не будут работать день

В Новосибирске на День ВДВ 2 августа 2023 отключат все фонтаны

В Новосибирске 2 августа будут отключены все фонтаны на весь день, чтобы предотвратить возможное травмирование и вандализм.

В день ВДВ, 2 августа, в Новосибирске будут отключены все городские фонтаны. Некоторые из них полностью осушат. Об этом сообщил Om1.ru Валерий Науменко, директор МУП «Городские фонтаны».

Такое решение принимается каждый год, чтобы предотвратить возможные травмы и акты вандализма, которые могут произойти, если горожане начнут купаться в фонтанах. Больше всего нарушений обычно происходит в Первомайском сквере, где находится большой фонтан. В этом году парк закрыт на реконструкцию, поэтому доступ туда будет закрыт.

Обычно фонтаны в городе отключают в понедельник для проведения профилактических работ. В остальные дни они начинают работать с полудня.

О судьбе плавучего фонтана на Оби высказался мэр Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023Десантники отмечают День ВДВ в Новосибирске: ездят по встречке, купаются в ОбиГИБДД ищет вылетевшую на встречку машину с флагами ВДВ в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Фонтан#ВДВ#Город
Подпишитесь
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
Сегодня, 02:31
Мемориал открыли в Новосибирске погибшим на СВО бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 01:18
Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина
Сегодня, 04:50
Минздрав проверит главврача Колыванской ЦРБ: использовал ли он авто для педиатров
Вчера, 10:50
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Вчера, 05:53