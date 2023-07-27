Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В день ВДВ, 2 августа, в Новосибирске будут отключены все городские фонтаны. Некоторые из них полностью осушат. Об этом сообщил Om1.ru Валерий Науменко, директор МУП «Городские фонтаны».
Такое решение принимается каждый год, чтобы предотвратить возможные травмы и акты вандализма, которые могут произойти, если горожане начнут купаться в фонтанах. Больше всего нарушений обычно происходит в Первомайском сквере, где находится большой фонтан. В этом году парк закрыт на реконструкцию, поэтому доступ туда будет закрыт.
Обычно фонтаны в городе отключают в понедельник для проведения профилактических работ. В остальные дни они начинают работать с полудня.