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Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 04:52
Одно из главных событий — цикл познавательных экскурсий на энергообъекты. Он стартовал в июне в Новосибирске, продолжили в конце июня уже на базе филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети», где провели мероприятие для школьников 5-7 классов из школы № 3 г. Черепаново.
В конце июля в гости к сотрудникам в филиале АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» пришли ученики лицея № 176 Карасукского района. После осмотра музея истории предприятия, которое в этом году отметило 55-летие, школьники отправились в здание оперативно-диспетчерской службы. Старший диспетчер рассказал о работе мнемосхемы линий электропередачи и подстанций, расположенных в зоне ответственности филиала.
Также лицеисты побывали в техническом классе и лабораторном корпусе. Там им рассказали и показали, откуда берется электричество, как оно передаётся по линиям и как трансформируется напряжение. После теоретической части ребята с удовольствием примерили на себя защитную экипировку энергетика, на учебных стендах самостоятельно замыкали и размыкали электрические цепи, а в цехе увидели, как с помощью плазменной резки и пресса для сгибания металла изготавливают различные конструкции, в том числе, столбовые трансформаторные подстанции.
В ходе всей экскурсии школьники буквально забросали специалистов вопросами, а некоторые, после завершения осмотра, заинтересовались, куда пойти учиться, чтобы потом прийти работать в АО «РЭС».