Также лицеисты побывали в техническом классе и лабораторном корпусе. Там им рассказали и показали, откуда берется электричество, как оно передаётся по линиям и как трансформируется напряжение. После теоретической части ребята с удовольствием примерили на себя защитную экипировку энергетика, на учебных стендах самостоятельно замыкали и размыкали электрические цепи, а в цехе увидели, как с помощью плазменной резки и пресса для сгибания металла изготавливают различные конструкции, в том числе, столбовые трансформаторные подстанции.