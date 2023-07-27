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Энергетики продолжают познавательные экскурсии в честь 90-летия электросетей

27 июля 2023, 02:59
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
Школьникам показали все грани работы энергетиков
В год 90-летнего юбилея электрических сетей Новосибирской области в группе компаний «Региональные электрические сети» (РЭС) проводят целый комплекс мероприятий: различные социальные акции, встречи и конкурсы

Одно из главных событий — цикл познавательных экскурсий на энергообъекты. Он стартовал в июне в Новосибирске, продолжили в конце июня уже на базе филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети», где провели мероприятие для школьников 5-7 классов из школы № 3 г. Черепаново.

В конце июля в гости к сотрудникам в филиале АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» пришли ученики лицея № 176 Карасукского района. После осмотра музея истории предприятия, которое в этом году отметило 55-летие, школьники отправились в здание оперативно-диспетчерской службы. Старший диспетчер рассказал о работе мнемосхемы линий электропередачи и подстанций, расположенных в зоне ответственности филиала.

Фото: пресс-служба АО "РЭС"

Также лицеисты побывали в техническом классе и лабораторном корпусе. Там им рассказали и показали, откуда берется электричество, как оно передаётся по линиям и как трансформируется напряжение. После теоретической части ребята с удовольствием примерили на себя защитную экипировку энергетика, на учебных стендах самостоятельно замыкали и размыкали электрические цепи, а в цехе увидели, как с помощью плазменной резки и пресса для сгибания металла изготавливают различные конструкции, в том числе, столбовые трансформаторные подстанции.

Фото: пресс-служба АО "РЭС"

В ходе всей экскурсии школьники буквально забросали специалистов вопросами, а некоторые, после завершения осмотра, заинтересовались, куда пойти учиться, чтобы потом прийти работать в АО «РЭС».

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#Общество#Новосибирская область#Энергетики#Экскурсии#Школьники
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