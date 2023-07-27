Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:46
Аэродром Мочище под Новосибирском будет местом проведения захватывающего авиационного фестиваля «Виват, Россия!», который запланирован на 30 июля 2023 года. Это масштабное шоу, на которое приедут сотни новосибирцев и гостей города. Неизбежны и пробки по пути к аэродрому. Так происходило практически ежегодно.
В этому году, по словам руководителя аэродрома, организаторы постарались уменьшить пробку в 14 километров вдвое или втрое на Северном объезде. Александр Осокин посоветовал автомобилистам передвигаться до места проведения мероприятия на электричке или общественном транспорте.
В день авиашоу в Новосибирске до станции Мочище запустят дополнительные электрички, которые будут ходить каждые 10-13 минут. Билет на электропоезд стоит 40 рублей. Всего добавят 15 поездов на пути туда и 17 на обратном пути.
Напомним, что ранее была названа окончательная программа праздника.