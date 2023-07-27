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Как не встать в 14 км пробку по пути на авиашоу в Мочище, рассказали организаторы

27 июля 2023, 03:43
Фото: министерство спорта Новосибирской области
Автомобилистам посоветовали использовать минимум машин
Способы не попасть в огромную пробку по пути на авиашоу-2023 назвал руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин на пресс-конференции в ТАСС 27 июля 2023.

Аэродром Мочище под Новосибирском будет местом проведения захватывающего авиационного фестиваля «Виват, Россия!», который запланирован на 30 июля 2023 года. Это масштабное шоу, на которое приедут сотни новосибирцев и гостей города. Неизбежны и пробки по пути к аэродрому. Так происходило практически ежегодно.

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В этому году, по словам руководителя аэродрома, организаторы постарались уменьшить пробку в 14 километров вдвое или втрое на Северном объезде. Александр Осокин посоветовал автомобилистам передвигаться до места проведения мероприятия на электричке или общественном транспорте.

В день авиашоу в Новосибирске до станции Мочище запустят дополнительные электрички, которые будут ходить каждые 10-13 минут. Билет на электропоезд стоит 40 рублей. Всего добавят 15 поездов на пути туда и 17 на обратном пути.

Напомним, что ранее была названа окончательная программа праздника.

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