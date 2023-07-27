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Названа стоимость ремонта разрушающегося стоквартирного дома в Новосибирске

27 июля 2023, 01:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Ремонт оценен в 100 млн

В Новосибирске ремонт разрушающегося стоквартирного дома обойдется в 100 млн рублей

В Новосибирске на Красном проспекте оценили стоимость ремонта старого многоквартирного дома — около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель совета дома Александр Сумин.

В июне текущего года частично обрушился фасад этого дома, который является памятником культуры федерального значения. Сумин отметил, что планировалось провести капитальный ремонт облицовки уже в следующие два года.

Наибольшее разрушение произошло над третьим подъездом. В этом году там также были проблемы с водой. Суммируя все расходы на восстановление дома, собеседник «BFM-Новосибирск» упомянул сумму в районе ста миллионов рублей.

По словам главы департамента ЖКХ мэрии Дмитрия Перязева, восстановление архитектурного памятника должно быть выполнено за счет городского бюджета.

У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад
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#Эмилия Губарева#Город#Ремонт#Стоквартирный дом#Фасад#Памятник культуры#Общество#Новосибирск
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