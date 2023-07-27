Названа стоимость ремонта разрушающегося стоквартирного дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:30
В июне текущего года частично обрушился фасад этого дома, который является памятником культуры федерального значения. Сумин отметил, что планировалось провести капитальный ремонт облицовки уже в следующие два года.
Наибольшее разрушение произошло над третьим подъездом. В этом году там также были проблемы с водой. Суммируя все расходы на восстановление дома, собеседник «BFM-Новосибирск» упомянул сумму в районе ста миллионов рублей.
По словам главы департамента ЖКХ мэрии Дмитрия Перязева, восстановление архитектурного памятника должно быть выполнено за счет городского бюджета.