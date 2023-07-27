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Под Новосибирском соседи натравили приставов на мужчину, огородившего проезд забором

27 июля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Бердчанин огородил забором проезд и заплатил 41 000 рублей
Жители Бердска пожаловались на соседа, который загородил проезд своими новыми воротами с калиткой. Мужчину заставили убрать забор судебные приставы.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по региону, местные жители пытались мирно решить этот вопрос с 47-летним сибиряком, но он не хотел уступать. Тогда соседям пришлось обращаться в суд.

«Суд постановил снести постройку в течение месяца. Сроки мужчина нарушил, уклонялся пока ему не напомнили о неустойки в 500 рублей за каждый день просрочки», — рассказал пристав-исполнитель.

После услышанного бердчанин демонтировал забор. Также за все дни просрочки он выплатил 41 тысячу рублей.

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#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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