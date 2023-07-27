Под Новосибирском соседи натравили приставов на мужчину, огородившего проезд забором

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Как рассказали в пресс-службе УФССП по региону, местные жители пытались мирно решить этот вопрос с 47-летним сибиряком, но он не хотел уступать. Тогда соседям пришлось обращаться в суд.
«Суд постановил снести постройку в течение месяца. Сроки мужчина нарушил, уклонялся пока ему не напомнили о неустойки в 500 рублей за каждый день просрочки», — рассказал пристав-исполнитель.
После услышанного бердчанин демонтировал забор. Также за все дни просрочки он выплатил 41 тысячу рублей.