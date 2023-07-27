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Погибшего на СВО куйбышевца Андрея Жуковского отпоют в Спасском соборе

27 июля 2023, 10:41
Фото: Официальный паблик администрации Куйбышевского района «ВКонтакте».
Мужчине было 45 лет
В Куйбышевском районе простятся с местным жителем Андреем Жуковским. Мужчина погиб в зоне СВО.
«В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Жуковский Андрей Александрович. Прощание пройдет 28 июля с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Куйбышев, ул. Краскома, 4 (Спасский Собор)», — сообщается в официальном паблике администрации Куйбышевского района социальной сети «ВКонтакте».

О гибели Андрея Жуковского стало известно 17 июля. Подробности смерти военнослужащего не сообщаются.

Погибший родился 27 января 1978 года в городе Куйбышеве. После окончания школы отслужил в армии, закончил ПТУ и работал на Барабинской ТЭЦ. В апреле нынешнего года Андрей Жуковский принял решение отправиться в зону СВО.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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