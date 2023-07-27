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Posted 27 июля 2023, 10:18

Published 27 июля 2023, 10:18

Modified 27 июля 2023, 10:19

Updated 27 июля 2023, 10:19

Котенок выручает бойцов на СВО

Позывной «Задача»: забайкалец на СВО спас котенка и теперь он помогает бойцам

27 июля 2023, 10:18
Фото: Midjourney. Котенок выручает бойцов на СВО
Житель Забайкальского края в зоне СВО спас маленького котенка. Теперь животное предупреждает бойцов об опасности.

Как сообщает телеканал «Забайкалье» со ссылкой на Telegram-канал краевого отделения «Народного фронта», боец заметил котенка во время вражеского обстрела системой залпового огня ГРАД. Мужчина сразу же взял малыша к себе, чтобы уберечь от гибели. Так животное стало «сыном полка».

Сейчас котенок уже подрос и за ним ухаживают все бойцы роты. Ему дали кличку Задача, которая одновременно стала его позывным. Дело в том, что кот по своей природе чувствует опасность и нервничает накануне возможного обстрела. Видя нервозность задачи, бойцы сразу же начинают эвакуацию.

При этом Задача — не единственный питомец бойцов. Зимой военнослужащие спасли от голодной смерти собаку. В силу специфического армейского юмора пса зовут Дуда в честь президента Польши.

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#Александр Ляхов#Спецоперация#Животные#Россия#Кот#Зона СВО
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