Позывной «Задача»: забайкалец на СВО спас котенка и теперь он помогает бойцам

Сейчас котенок уже подрос и за ним ухаживают все бойцы роты. Ему дали кличку Задача, которая одновременно стала его позывным. Дело в том, что кот по своей природе чувствует опасность и нервничает накануне возможного обстрела. Видя нервозность задачи, бойцы сразу же начинают эвакуацию.