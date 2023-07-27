Позывной «Задача»: забайкалец на СВО спас котенка и теперь он помогает бойцам

Posted 27 июля 2023, 10:18
Published 27 июля 2023, 10:18
Modified 27 июля 2023, 10:19
Updated 27 июля 2023, 10:19
Как сообщает телеканал «Забайкалье» со ссылкой на Telegram-канал краевого отделения «Народного фронта», боец заметил котенка во время вражеского обстрела системой залпового огня ГРАД. Мужчина сразу же взял малыша к себе, чтобы уберечь от гибели. Так животное стало «сыном полка».
Сейчас котенок уже подрос и за ним ухаживают все бойцы роты. Ему дали кличку Задача, которая одновременно стала его позывным. Дело в том, что кот по своей природе чувствует опасность и нервничает накануне возможного обстрела. Видя нервозность задачи, бойцы сразу же начинают эвакуацию.
При этом Задача — не единственный питомец бойцов. Зимой военнослужащие спасли от голодной смерти собаку. В силу специфического армейского юмора пса зовут Дуда в честь президента Польши.