«Нас обвинили в том, что мы выполняем работу по авиационному мониторингу лесных пожаров, и выполняем ее за другую организацию — ДОСААФ, хотя у нас нет документов и разрешений на ее выполнение. А по факту мы просто сдавали воздушные суда в аренду организации, у которой есть все разрешения на выполнение этой работы. Но нам назвали закон в соответствии с которым мы не имеем права выполнять эту работу без соответствующих документов, что и ДОСААФ не имеет права выполнять эту работу, хотя они предъявили документы, подтверждающие, что у них есть право на эту работу».