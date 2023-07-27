Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 03:45
Александр Осокин — руководитель аэродрома «Мочище», в 1993 году вместе с энтузиастами малой авиации вдохнул новую жизнь в заброшенный, на тот момент поросший березняком аэродром и впоследствии, сделав авиашоу, стал настоящим брендом Новосибирской области.
С 2017 года аэродром «Мочище» официально считается лучшим среди аэродромов с грунтовым покрытием. Но, несмотря на все заслуги перед Родиной, дело всей жизни Александра Осокина зависло словно между молотом и наковальней в кузнице следователей, и как он полагает с единственной целью уничтожить аэродром.
Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере — статья 159, часть 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах», также в формулировке обвинения есть слова «Предварительный сговор» — с чего все началось.
Вся эта история, по словам Александра Осокина, началась с того, что тендер на авиационный мониторинг лесных пожаров, выиграла организация ДОСААФ, но в период высокого уровня пожароопасности организации не хватило своих воздушных судов, чтобы справиться с поставленными задачами.
Для решения этих задач ДОСААФ арендовал самолеты у аэродрома «Мочище» на тот период, пока техника ДОСААФ была в ремонте. Самолет сдавался в аренду без экипажа. В итоге руководство аэродрома «Мочище» обвинили в том, что аэродром выполняет работу за организацию ДОСААФ, хотя фактически этого не было. По документам и в действительности, аэродром «Мочище» не участвовал в тендере, он всего лишь сдавал в аренду авиационную технику.
«Нас обвинили в том, что мы выполняем работу по авиационному мониторингу лесных пожаров, и выполняем ее за другую организацию — ДОСААФ, хотя у нас нет документов и разрешений на ее выполнение. А по факту мы просто сдавали воздушные суда в аренду организации, у которой есть все разрешения на выполнение этой работы. Но нам назвали закон в соответствии с которым мы не имеем права выполнять эту работу без соответствующих документов, что и ДОСААФ не имеет права выполнять эту работу, хотя они предъявили документы, подтверждающие, что у них есть право на эту работу».
Руководство аэродрома «Мочище» обвинили в якобы завышении стоимости аренды самолета. Согласно тендеру АН-2 должен был быть предоставлен по цене 50 тысяч рублей, но, как отмечает Александр Осокин, по такой стоимости на этом самолете вообще никто не летает. Данные услуги на таком самолете оцениваются в 75-80 рублей тысяч за данный вид работ:
«Объясню, почему ДОСААФ обратился к нам за арендой самолета. В аукционе должен был участвовать самолет с параметрами АН-2, да, там скорость, дальность полета и другие параметры, но под них подходят и другие самолеты класса Cessna и Piper, но самолет должен быть девятиместный, поэтому это и должен быть АН-2.
Задачи авиамониторинга лесных пожаров можно было выполнять на любом двухместном самолете, потому что в 99% случаев с летчиком летает только летчик-наблюдатель. Но АН-2 был обозначен на тот случай, если будет выезд комиссии, например. Я думаю, что в конкурсе он и был в этом назначении, предполагалось, что с ним будет всего 3-4 вылета. Но в самый неподходящий момент он сломался, и ДОСААФ просил сдать в аренду этот самолет».
Это предыстория. А сейчас аэродрому предъявляют около 9 млн. рублей ущерба государству. Эти расчеты необоснованны, так как сделаны из расчета обслуживания самолета без учета особенностей АН-2.
В ходе следствия, по мнению Александра Осокина, есть ряд нестыковок:
Для экспертизы была выбрана неизвестная организация, и сама формулировка задачи на экспертизу уже включала в себя оценочные суждения. В заявке была указана необходимость экспертизы рыночной стоимости услуг определенных воздушных судов, которые, по мнению следствия, неправомерно использовались в данном контракте. В данном случае, слово «неправомерно», по мнению Александра, не имеет отношения к самой экспертизе и могло привести к тому, что ее делали предвзято, с оглядкой на формулировку следствия.
Второй момент — аэродром обвинили в проведении полетов без сертификата эксплуатанта. Но аэродром не выполнял полеты, а только сдавал воздушные суда в аренду. Следователь говорит, что организация ДОСААФ не может выполнять эти работы, так как у нее также нет сертификата эксплуатанта. Но в деле есть решение Арбитражного суда, что организация ДОСААФ может выполнять эти работы без указанного сертификата.
«Нас обвиняют в сговоре. Хорошо, но ведь проводилось три аукциона параллельно по трем маршрутам. В одном из аукционов ДОСААФ выиграл такой тендер, на который никто не пошел бы, потому что использование 9-местного самолета по цене 50 тысяч рублей, практически невозможно, так как не покрывает затраты на его эксплуатацию (топливо, работа пилотов и т. д.), а на это никто не пошел бы.
Но в следующем конкурсе ДОСААФ участвует, где цена падает в 2 раза. Почему в этом случае ДОСААФ допустил снижение цены за 20 минут на 7 млн. рублей, зная, что им это будет невыгодно. Если по версии следствия был предварительный сговор, и другие бы организации на аэродром «Мочище» допущены бы не были по условиям конкурса. Где логика и как это можно расценить как сговор при обстоятельствах, заведомо абсолютно непредсказуемых и неизвестных по результатам тендера?»
Оценка летного часа, как рассказал Александр Осокин, почему-то происходила на основании полетов авиации общего назначения, которая занимается перевозкой физических лиц. Это крайне низкие цены по стоимости 8-10 тысяч рублей для физических лиц, у которых есть свидетельство летчика. Но мы не можем сдавать по такой стоимости самолеты организации, выигравшей тендер.
Два года назад руководством аэродрома «Мочище» было принято решение о реставрации самолета «Дуглас» С-47, доставшийся когда-то СССР по ленд-лизу. Самолет реставрируют сотрудники аэродрома и по окончании реставрационных работ будет установлен в Парке-музее освоения Севера в Красноярске. Через два месяца пришло официальное письмо от генерала Александрова, руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления, где он восхищается работой аэродрома и предлагает помощь и поддержку.
Ирония заключается в том, что следствие, которое идет сейчас, ведет Восточно-Сибирское Следственное управление. Это расследование и давление на руководство аэродрома, о которых рассказал Александр Осокин, имеет под собой непонятные цели и может привести к закрытию предприятия, срыву авиашоу:
«Я считал, что предоставляя самолеты для борьбы с пожарами, делаю благое дело. Они же потом все хвастались. Новосибирская база авиационной охраны лесов стала лучшей в России по тушению пожаров, Министерство природных ресурсов докладывало губернатору, что выполнили все на 100%, мы герои. Я думал, что мы тоже герои, так как делали общее дело, а теперь мне предъявляют обвинение», — недоумевает Александр Осокин. По его мнению, уголовное дело продолжается, хотя в нем уже 25 томов, и чем оно завершится на данный момент, абсолютно непонятно».
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в интервью Atas.info раскрыл участников авиашоу, а также рассказал о программе для зрителей.