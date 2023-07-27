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Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин

27 июля 2023, 02:31
Фото: Полина Симакова / atas.info
Директор аэродрома "Мочище" Александр Осокин
Авиашоу на аэродроме «Мочище» собирает по 100 тысяч зрителей каждый год — люди приезжают из области, из других городов. В этом году авиашоу пройдет 30 июля. Незадолго до этого стало известно, что директора аэродрома обвиняют в мошенничестве, об этом рассказал сам Александр Осокин.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере — с чего все началось

Александр Осокин — руководитель аэродрома «Мочище», в 1993 году вместе с энтузиастами малой авиации вдохнул новую жизнь в заброшенный, на тот момент поросший березняком аэродром и впоследствии, сделав авиашоу, стал настоящим брендом Новосибирской области.

С 2017 года аэродром «Мочище» официально считается лучшим среди аэродромов с грунтовым покрытием. Но, несмотря на все заслуги перед Родиной, дело всей жизни Александра Осокина зависло словно между молотом и наковальней в кузнице следователей, и как он полагает с единственной целью уничтожить аэродром.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере — статья 159, часть 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах», также в формулировке обвинения есть слова «Предварительный сговор» — с чего все началось.

Самолеты, аэродром "Мочище"Самолеты, аэродром "Мочище"
Самолеты, аэродром "Мочище"
Фото: Полина Симакова / atas.info

Вся эта история, по словам Александра Осокина, началась с того, что тендер на авиационный мониторинг лесных пожаров, выиграла организация ДОСААФ, но в период высокого уровня пожароопасности организации не хватило своих воздушных судов, чтобы справиться с поставленными задачами.

Для решения этих задач ДОСААФ арендовал самолеты у аэродрома «Мочище» на тот период, пока техника ДОСААФ была в ремонте. Самолет сдавался в аренду без экипажа. В итоге руководство аэродрома «Мочище» обвинили в том, что аэродром выполняет работу за организацию ДОСААФ, хотя фактически этого не было. По документам и в действительности, аэродром «Мочище» не участвовал в тендере, он всего лишь сдавал в аренду авиационную технику.

«Нас обвинили в том, что мы выполняем работу по авиационному мониторингу лесных пожаров, и выполняем ее за другую организацию — ДОСААФ, хотя у нас нет документов и разрешений на ее выполнение. А по факту мы просто сдавали воздушные суда в аренду организации, у которой есть все разрешения на выполнение этой работы. Но нам назвали закон в соответствии с которым мы не имеем права выполнять эту работу без соответствующих документов, что и ДОСААФ не имеет права выполнять эту работу, хотя они предъявили документы, подтверждающие, что у них есть право на эту работу».

Самолеты, аэродром "Мочище"Самолеты, аэродром "Мочище"
Самолеты, аэродром "Мочище"
Фото: Полина Симакова / atas.info

Аэродрому предъявляют 9 млн рублей ущерба государству

Руководство аэродрома «Мочище» обвинили в якобы завышении стоимости аренды самолета. Согласно тендеру АН-2 должен был быть предоставлен по цене 50 тысяч рублей, но, как отмечает Александр Осокин, по такой стоимости на этом самолете вообще никто не летает. Данные услуги на таком самолете оцениваются в 75-80 рублей тысяч за данный вид работ:

«Объясню, почему ДОСААФ обратился к нам за арендой самолета. В аукционе должен был участвовать самолет с параметрами АН-2, да, там скорость, дальность полета и другие параметры, но под них подходят и другие самолеты класса Cessna и Piper, но самолет должен быть девятиместный, поэтому это и должен быть АН-2.

Задачи авиамониторинга лесных пожаров можно было выполнять на любом двухместном самолете, потому что в 99% случаев с летчиком летает только летчик-наблюдатель. Но АН-2 был обозначен на тот случай, если будет выезд комиссии, например. Я думаю, что в конкурсе он и был в этом назначении, предполагалось, что с ним будет всего 3-4 вылета. Но в самый неподходящий момент он сломался, и ДОСААФ просил сдать в аренду этот самолет».

Это предыстория. А сейчас аэродрому предъявляют около 9 млн. рублей ущерба государству. Эти расчеты необоснованны, так как сделаны из расчета обслуживания самолета без учета особенностей АН-2.

Самолеты, аэродром "Мочище", г. НовосибирскСамолеты, аэродром "Мочище", г. Новосибирск
Самолеты, аэродром "Мочище", г. Новосибирск
Фото: atas.info

Нестыковки в ходе следствия

В ходе следствия, по мнению Александра Осокина, есть ряд нестыковок:

Для экспертизы была выбрана неизвестная организация, и сама формулировка задачи на экспертизу уже включала в себя оценочные суждения. В заявке была указана необходимость экспертизы рыночной стоимости услуг определенных воздушных судов, которые, по мнению следствия, неправомерно использовались в данном контракте. В данном случае, слово «неправомерно», по мнению Александра, не имеет отношения к самой экспертизе и могло привести к тому, что ее делали предвзято, с оглядкой на формулировку следствия.

Второй момент — аэродром обвинили в проведении полетов без сертификата эксплуатанта. Но аэродром не выполнял полеты, а только сдавал воздушные суда в аренду. Следователь говорит, что организация ДОСААФ не может выполнять эти работы, так как у нее также нет сертификата эксплуатанта. Но в деле есть решение Арбитражного суда, что организация ДОСААФ может выполнять эти работы без указанного сертификата.

«Нас обвиняют в сговоре. Хорошо, но ведь проводилось три аукциона параллельно по трем маршрутам. В одном из аукционов ДОСААФ выиграл такой тендер, на который никто не пошел бы, потому что использование 9-местного самолета по цене 50 тысяч рублей, практически невозможно, так как не покрывает затраты на его эксплуатацию (топливо, работа пилотов и т. д.), а на это никто не пошел бы.

Но в следующем конкурсе ДОСААФ участвует, где цена падает в 2 раза. Почему в этом случае ДОСААФ допустил снижение цены за 20 минут на 7 млн. рублей, зная, что им это будет невыгодно. Если по версии следствия был предварительный сговор, и другие бы организации на аэродром «Мочище» допущены бы не были по условиям конкурса. Где логика и как это можно расценить как сговор при обстоятельствах, заведомо абсолютно непредсказуемых и неизвестных по результатам тендера?»

Оценка летного часа, как рассказал Александр Осокин, почему-то происходила на основании полетов авиации общего назначения, которая занимается перевозкой физических лиц. Это крайне низкие цены по стоимости 8-10 тысяч рублей для физических лиц, у которых есть свидетельство летчика. Но мы не можем сдавать по такой стоимости самолеты организации, выигравшей тендер.

Вертолеты, аэродром "Мочище", г. НовосибирскВертолеты, аэродром "Мочище", г. Новосибирск
Вертолеты, аэродром "Мочище", г. Новосибирск
Фото: atas.info

Два года назад руководством аэродрома «Мочище» было принято решение о реставрации самолета «Дуглас» С-47, доставшийся когда-то СССР по ленд-лизу. Самолет реставрируют сотрудники аэродрома и по окончании реставрационных работ будет установлен в Парке-музее освоения Севера в Красноярске. Через два месяца пришло официальное письмо от генерала Александрова, руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления, где он восхищается работой аэродрома и предлагает помощь и поддержку.

Ирония заключается в том, что следствие, которое идет сейчас, ведет Восточно-Сибирское Следственное управление. Это расследование и давление на руководство аэродрома, о которых рассказал Александр Осокин, имеет под собой непонятные цели и может привести к закрытию предприятия, срыву авиашоу:

«Я считал, что предоставляя самолеты для борьбы с пожарами, делаю благое дело. Они же потом все хвастались. Новосибирская база авиационной охраны лесов стала лучшей в России по тушению пожаров, Министерство природных ресурсов докладывало губернатору, что выполнили все на 100%, мы герои. Я думал, что мы тоже герои, так как делали общее дело, а теперь мне предъявляют обвинение», — недоумевает Александр Осокин. По его мнению, уголовное дело продолжается, хотя в нем уже 25 томов, и чем оно завершится на данный момент, абсолютно непонятно».

Самолеты, аэродром "Мочище", г. НовосибирскСамолеты, аэродром "Мочище", г. Новосибирск
Самолеты, аэродром "Мочище", г. Новосибирск
Фото: atas.info
Министр спорта Ахапов об авиашоу 2023 в Новосибирске: «Интерес к авиации велик»
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Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в интервью Atas.info раскрыл участников авиашоу, а также рассказал о программе для зрителей.

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