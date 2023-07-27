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Стая собак из цыганского табора пугает жителей «Матрешкиного двора» в Новосибирске

27 июля 2023, 04:37
Фото: Midjourney
Собак кто-то специально привез в жилую зону
Безнадзорных псов пытаются выловить специалисты «Новосибирского центра по проблемам домашних животных»

Бригада ловцов начала работу около микрорайона «Матрешкин двор», жители которого ранее жаловались на большую стаю бродячих собак. По словам очевидцев, неделю назад около 30 животных привезли сюда на грузовике и попросту выкинули. Предположительно, часть собак были ранее стерилизованы в цыганском таборе.

Как сообщили в мэрии, отлив безнадзорных животных будут проходить в плановом порядке, по обращениям горожан. Личности тех, кто привез и выпустил собак около многоквартирных домов, не установлены, поскольку нет фото и видео свидетельств, пишет НГС со ссылкой на пресс-центр муниципалитета.

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#Бродячие собаки#Отлов#Животные#Общество#Новосибирск
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