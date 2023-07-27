Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Бригада ловцов начала работу около микрорайона «Матрешкин двор», жители которого ранее жаловались на большую стаю бродячих собак. По словам очевидцев, неделю назад около 30 животных привезли сюда на грузовике и попросту выкинули. Предположительно, часть собак были ранее стерилизованы в цыганском таборе.
Как сообщили в мэрии, отлив безнадзорных животных будут проходить в плановом порядке, по обращениям горожан. Личности тех, кто привез и выпустил собак около многоквартирных домов, не установлены, поскольку нет фото и видео свидетельств, пишет НГС со ссылкой на пресс-центр муниципалитета.