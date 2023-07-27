Как сообщили в мэрии, отлив безнадзорных животных будут проходить в плановом порядке, по обращениям горожан. Личности тех, кто привез и выпустил собак около многоквартирных домов, не установлены, поскольку нет фото и видео свидетельств, пишет НГС со ссылкой на пресс-центр муниципалитета.