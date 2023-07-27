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«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске

27 июля 2023, 03:26
Фото: пресс-служба Минспорта Новосибирской области
На шоу будет выступать собственная пилотажная группа аэродрома "Мочище"
В авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском примут участие две пилотажные группы, сверхлегкая авиация и симфонический оркестр

Авиашоу на аэродроме Мочище начнется в 9 утра показательными выступлениями авиамоделистов, парапланеристов и пролетами пилотов мотодельтапланов. Впервые в шоу будут участвовать пилоты планеров.

В 10.30 пройдет торжественное открытие мероприятия и до 14.30 в режиме нон-стоп будут проходить авиационные выступления пилотажных групп. Публика увидит первое выступление на таком маштабном празднике пилотажной группы аэродрома «Мочище». Главными участниками воздушного праздника станут группы «Барсы» из Сургута и «Русь» из Вязьмы.

Пилоты будут выполнять фигуры высшего пилотажа под музыку симфонического оркестра, музыканты которого на земле исполняют узнаваемые мировые шедевры классической музыки. Можно будет изучить выставку автомобильной ретротехники. Кроме того, зрителей ждут различные конкурсы, будут работать площадки для детей и фудкорты.

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#Общество#Новосибирск#Авиашоу#Авиация#Мочище#Авиашоу Новосибирск 2023
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