Пилоты будут выполнять фигуры высшего пилотажа под музыку симфонического оркестра, музыканты которого на земле исполняют узнаваемые мировые шедевры классической музыки. Можно будет изучить выставку автомобильной ретротехники. Кроме того, зрителей ждут различные конкурсы, будут работать площадки для детей и фудкорты.