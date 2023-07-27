Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Авиашоу на аэродроме Мочище начнется в 9 утра показательными выступлениями авиамоделистов, парапланеристов и пролетами пилотов мотодельтапланов. Впервые в шоу будут участвовать пилоты планеров.
В 10.30 пройдет торжественное открытие мероприятия и до 14.30 в режиме нон-стоп будут проходить авиационные выступления пилотажных групп. Публика увидит первое выступление на таком маштабном празднике пилотажной группы аэродрома «Мочище». Главными участниками воздушного праздника станут группы «Барсы» из Сургута и «Русь» из Вязьмы.
Пилоты будут выполнять фигуры высшего пилотажа под музыку симфонического оркестра, музыканты которого на земле исполняют узнаваемые мировые шедевры классической музыки. Можно будет изучить выставку автомобильной ретротехники. Кроме того, зрителей ждут различные конкурсы, будут работать площадки для детей и фудкорты.