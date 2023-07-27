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Студенты НГУ в Новосибирске получат по 1 млн рублей на стартапы

27 июля 2023, 05:13
Фото: atas.info
Студенты НГУ получат гранты по 1 млн рублей

В Новосибирске 11 студентов НГУ получат по 1 млн рублей на развитие стартапов

11 студентов НГУ в Новосибирске получат по 1 млн рублей на стартапы в области креативных индустрий, цифровых технологий, биотехнологий и медицины и здоровьесбережения.

11 студентов Новосибирского государственного университета (НГУ) будут награждены грантами в размере 1 миллион рублей для финансирования своих стартапов.

Это результат третьего этапа федерального конкурса «Студенческий стартап», о чем сообщается на официальном сайте НГУ.

Полученные гранты будут направлены на разработку проектов в следующих областях: «Креативные индустрии», «Цифровые технологии», «Биотехнологии» и «Медицина и технологии здоровьесбережения».

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#Эмилия Губарева#НГУ#Студенты#Университет#Образование#Общество#Новосибирск#Гранты#Стартапы
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