Студенты НГУ в Новосибирске получат по 1 млн рублей на стартапы

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
11 студентов Новосибирского государственного университета (НГУ) будут награждены грантами в размере 1 миллион рублей для финансирования своих стартапов.
Это результат третьего этапа федерального конкурса «Студенческий стартап», о чем сообщается на официальном сайте НГУ.
Полученные гранты будут направлены на разработку проектов в следующих областях: «Креативные индустрии», «Цифровые технологии», «Биотехнологии» и «Медицина и технологии здоровьесбережения».