Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Новосибирске продолжается поиск 16-летнего Юрия Сафронова, который сбежал из больницы в Красноярске. По информации от Отделения Национального центра помощи детям по Республике Хакасия, подросток исчез 10 июля.
Описание Юрия: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы. В момент пропажи он был одет в светлую футболку, пижамные штаны серо-зеленого цвета в клетку и темно-синие сланцы.
Волонтёры предполагают, что парень может находиться в Новосибирске. Если у вас есть информация о его местонахождении, просьба позвонить по следующим телефонам: 8-913-546-97-92, 8-800-700-56-76 или обратиться в полицию по единому номеру 112.