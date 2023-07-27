В Новосибирской области фура из Омска задавила 55-летнего пешехода на трассе

27 июля около 09.00 водитель грузового автомобиля «Даф», родившийся в 1967 году, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» из города Омск в сторону Новосибирска. На 1052 километре он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо, в том же направлении, что и автомобиль.