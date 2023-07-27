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В Новосибирской области фура из Омска задавила 55-летнего пешехода на трассе

27 июля 2023, 04:12
Фото: ГИБДД по НСО
В ДТП погиб пешеход
В Чановском районе Новосибирской области водитель на фуре задавил пешехода, в результате чего тот скончался на месте, сообщают в ГИБДД региона.

В Чановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

27 июля около 09.00 водитель грузового автомобиля «Даф», родившийся в 1967 году, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» из города Омск в сторону Новосибирска. На 1052 километре он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо, в том же направлении, что и автомобиль.

В результате этого ДТП пешеход — мужчина 1968 года рождения — скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

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