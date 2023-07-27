В России развивают инструменты поддержки закредитованных заемщиков

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, одной из первых в рамках пилотного проекта провели сделку по ипотечному кредиту заемщика, который имеет одновременно потребительский кредит в Сбере. Были отменены пени, а накопившуюся просрочку распределили по графику платежей, кроме того увеличили общий срок возврата кредита. Сбер провел реструктуризацию по своей программе. В результате заемщику предоставили платеж, который является для него посильным с учетом его совокупной долговой нагрузки перед разными кредиторами.