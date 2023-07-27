В России развивают инструменты поддержки закредитованных заемщиков

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Представители Центробанка, кредитно-финансовых учреждений, службы финансового уполномоченного и бюро кредитных историй обсудили развитие нового механизма в рамках стратегической сессии в ДОМ.РФ.
Разработкой Стандарта комплексного урегулирования занималась рабочая группа Центробанка в апреле текущего года. В документе указано, что в процессе принимают участие несколько кредиторов, устанавливающих для заемщика платеж, который является посильным. При этом заемщики имеют право обратиться с заявлением к одному кредитору, указав информацию о задолженности в других кредитно-финансовых организациях. Кредитор, в свою очередь, самостоятельно организует процесс взаимодействия с учреждениями, которые предоставляют кредит.
По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, одной из первых в рамках пилотного проекта провели сделку по ипотечному кредиту заемщика, который имеет одновременно потребительский кредит в Сбере. Были отменены пени, а накопившуюся просрочку распределили по графику платежей, кроме того увеличили общий срок возврата кредита. Сбер провел реструктуризацию по своей программе. В результате заемщику предоставили платеж, который является для него посильным с учетом его совокупной долговой нагрузки перед разными кредиторами.
Участники сессии инициировали новые меры для повышения эффективности инструментов Стандарта комплексного урегулирования задолженности — они будут представлены в рамках заседания профильной рабочей группы Центробанка. В том числе участники сессии предложили упростить процесс погашения кредита для заемщика и выстроить взаимодействие с кредиторами через единое окно на портале «Госуслуг».
По словам директора дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Дениса Кузнецова, сделки комплексного урегулирования компания начала проводить год назад. Сначала они охватывали кредитование без залога, а после затронули и ипотечные займы заемщиков.
«По первому совместному с ДОМ.РФ кейсу Сбер предоставил заемщику льготный период с уменьшением платежа, что помогло урегулировать задолженность. Поток заявок от наших клиентов на комплексное урегулирование увеличивается — в нашем активе уже 1400 таких сделок. На рабочей сессии мы поделились с коллегами своим уникальным опытом и видением развития продукта», — отметил Кузнецов.