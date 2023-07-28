Близнецов взяли на службу в МЧС Новосибирской области и разделили по разным городам

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Помимо братьев-близнецов ряды пожарных пополнили еще 8 специалистов. Удостоверения и Кодекс Чести русского офицера новобранцам торжественно вручил генерал Виктор Орлов у памятника спасателям.
Алишер и Амир заступят на посты начальников караула в 3 пожарно-спасательный отряд. Только нести службу они будут в разных городах области. Один в Искитиме, другой в Бердске.
Напомним, ранее Atas.info писал об отважных соседях, которые спасли из пожара семью с ребенком в Новосибирской области. Одним из спасителей оказался участник спецоперации.