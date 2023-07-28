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Близнецов взяли на службу в МЧС Новосибирской области и разделили по разным городам

28 июля 2023, 09:25
Фото: ГУ МЧС НСО
Близнецов Алишера и Амира приняли в МЧС

Лейтенантов-близнецов приняли на службу в МЧС Новосибирской области

Близнецов Алишера и Амира Толегеновых приняли в МЧС Новосибирской области. Только проходить службу они будут в разных городах.

Помимо братьев-близнецов ряды пожарных пополнили еще 8 специалистов. Удостоверения и Кодекс Чести русского офицера новобранцам торжественно вручил генерал Виктор Орлов у памятника спасателям.

Алишер и Амир заступят на посты начальников караула в 3 пожарно-спасательный отряд. Только нести службу они будут в разных городах области. Один в Искитиме, другой в Бердске.

Напомним, ранее Atas.info писал об отважных соседях, которые спасли из пожара семью с ребенком в Новосибирской области. Одним из спасителей оказался участник спецоперации.

В Новосибирской области соседи спасли семью с ребенком из пожара
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#Алина Шефер#МЧС#Пожарный#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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